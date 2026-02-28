Morderstwo pod Stargardem, nie żyje kobieta

W powiecie stargardzkim zginęła kobieta, najprawdopodobniej zamordowana przez swojego partnera - jak informuje Info Stargard.

Śledczy badają szczegóły sprawy - mówi aspirant Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.- W miejscowości Krąpiel doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu pracują policjanci ze stargardzkiej komendy pod nadzorem prokuratora - mówi Jędrych.Prokuratura potwierdziła nam śmierć kobiety, ale na razie nie udziela więcej informacji.