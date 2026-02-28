Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Morderstwo pod Stargardem, nie żyje kobieta

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
W powiecie stargardzkim zginęła kobieta, najprawdopodobniej zamordowana przez swojego partnera - jak informuje Info Stargard.
Śledczy badają szczegóły sprawy - mówi aspirant Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

- W miejscowości Krąpiel doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Na miejscu pracują policjanci ze stargardzkiej komendy pod nadzorem prokuratora - mówi Jędrych.

Prokuratura potwierdziła nam śmierć kobiety, ale na razie nie udziela więcej informacji.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Najnowsze podcasty