Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]

Auta stanęły w ogniu w centrum Szczecina. W nocy z piątku na sobotę przy ul. Wielkopolskiej spłonęły cztery samochody.





Straż pożarna dostała zgłoszenie o godz. 2 i wysłała dwa zastępy do gaszenia ognia – informuje starszy kapitan Franciszek Goliński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Paliły się cztery samochody osobowe. Te auta były zaparkowane na parkingu. Został wysłany dodatkowy samochód w celu wsparcia działań gaśniczych. Nie było osób poszkodowanych. Nasze działania zakończyły się po około godzinie - tłumaczy Goliński.Przyczyny pożaru wciąż są ustalane, a policja zabezpieczyła ślady i analizuje nagrania z monitoringu.