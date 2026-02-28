Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Magiczna sobota w szczecińskim Pałacu Młodzieży [ZDJĘCIA]

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wnętrze Pałacu na kilka godzin przeniosło gości prosto na Ulicę Pokątną ze świata Harry'ego Potter'a...
Były eliksiry, pojedynki na wiedzę, warsztaty robienia różdżek i rozmowy o bohaterach powieści. Każdy mógł poczuć się jak uczeń Hogwartu, nawet jeśli na co dzień jest zwykłym mugolem.

- Robię różdżki z Harry'ego Potter'a... - To super atrakcje, w ogóle miejsce jest super, wszystko co jest na ulicy Przekątnej jest tutaj w Pałacu Młodzieży - mówili najmłodsi.

- Dzieci są zadowolone, młodszy robi różdżki, starszy bierze udział w konkursie wiedzy. - Jesteśmy tutaj chyba już drugą godzinę, cały czas odkrywamy nowe atrakcje - dodawali nieco starsi uczestnicy wydarzenia.

Seria o Harry'm Potterze liczy siedem książek i została przetłumaczona na ponad 80 języków. J.K. Rowling wpadła na pomysł napisania powieści podczas czterogodzinnej podróży pociągiem z Manchesteru do Londynu notując pierwsze pomysły w zeszycie pełnym zaklęć i postaci.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Krzysztofa Cichockiego [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

luty 2026
poniedziałek26wtorek27środa28czwartek29piątek30sobota31niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01

Najczęściej czytane

  1. Nerwowa kontrola w autobusie. Pasażerka z podwójnym mandatem
    (od 23 lutego oglądane 6492 razy)
  2. Znaleziono ciało żołnierza w Stargardzie
    (od 22 lutego oglądane 4102 razy)
  3. Dwustumetrowe wieżowce na Kępie Parnickiej? Na razie to tylko projekt [ZDJĘCIA]
    (od 25 lutego oglądane 3567 razy)
  4. Zalane posesje i ulice. Strażacy w regionie wypompowują wodę
    (od 22 lutego oglądane 3017 razy)
  5. Koparka wjechała w witrynę [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 2575 razy)
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Aktywna Sobota w kasku i na szlaku rowerowym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Turniej w Policach. "Uczy logicznego myślenia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz... Pieniędzy! - Debata Radia Szczecin
Mirosław Skórka
Mieszkańcy Będargowa nie chcą strefy przemysłowej obok swoich domów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Paweł Adamczak

Najnowsze podcasty