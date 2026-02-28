Magiczna sobota w szczecińskim Pałacu Młodzieży [ZDJĘCIA]

Wnętrze Pałacu na kilka godzin przeniosło gości prosto na Ulicę Pokątną ze świata Harry'ego Potter'a...

- Robię różdżki z Harry'ego Potter'a... - To super atrakcje, w ogóle miejsce jest super, wszystko co jest na ulicy Przekątnej jest tutaj w Pałacu Młodzieży - mówili najmłodsi.





- Dzieci są zadowolone, młodszy robi różdżki, starszy bierze udział w konkursie wiedzy. - Jesteśmy tutaj chyba już drugą godzinę, cały czas odkrywamy nowe atrakcje - dodawali nieco starsi uczestnicy wydarzenia.



Były eliksiry, pojedynki na wiedzę, warsztaty robienia różdżek i rozmowy o bohaterach powieści. Każdy mógł poczuć się jak uczeń Hogwartu, nawet jeśli na co dzień jest zwykłym mugolem.Seria o Harry'm Potterze liczy siedem książek i została przetłumaczona na ponad 80 języków. J.K. Rowling wpadła na pomysł napisania powieści podczas czterogodzinnej podróży pociągiem z Manchesteru do Londynu notując pierwsze pomysły w zeszycie pełnym zaklęć i postaci.