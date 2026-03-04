Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wirus HPV groźniejszy, niż może się wydawać

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To jeden z najbardziej rakotwórczych wirusów. Warto o nim mówić szczególnie dziś, gdy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV.
Jest wiele odmian tego wirusa, niektóre są szczególnie niebezpieczne.

- Od łagodnych wirusów, które wywołują takie zmiany jak brodawki skóry, stóp czy rąk, po takie wirusy, które wywołują nowotwory, przede wszystkim szyjki macicy u kobiet, ale również nowotwory narządów płciowych u mężczyzn, nowotwory odbytu, ale także nowotwory głowy i szyi - wyliczała Joanna Łasecka-Zadrożna, specjalistka pediatrii i chorób zakaźnych ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Najlepszą ochroną przed wirusem, jak i jego konsekwencjami są szczepienia.

- Szczepionki przeciwko HPV są bezpłatne dla dzieci między 9 a 14 rokiem życia, czyli od ukończenia 9. do ukończenia 14. roku życia, natomiast szczepionka dwuwalentna jest bezpłatna także dla dzieci w starszym wieku, do ukończenia 18. roku życia, tylko wymagana jest recepta - poinstruowała.

Eksperci podkreślają, że skuteczność szczepień, jeśli chodzi o zapobieganie nowotworom HPV-zależnym, sięga nawet 90-95 proc.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
