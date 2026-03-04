Ptak uwięziony w kanale. Błyskawiczna (i skuteczna) interwencja ZWiK

Fot. ZWiK

To był niecodzienny telefon - przyznają przedstawiciele Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na ulicy Szybowcowej "coś stuka we właz kanalizacyjny od środka".



Brzmi nieprawdopodobnie, ale postanowiliśmy pomóc - powiedziała Hanna Pieczyńska rzeczniczka spółki.



- Nasza ekipa, która na co dzień dba o to, żeby wszystko pod ziemią działało jak trzeba, tym razem musiała zajrzeć do kanału w zupełnie innym celu. Pracownicy ostrożnie otworzyli właz i po chwili stało się jasne, że w środku był ptaszek, który jakoś dostał się do studzienki i nie potrafił się wydostać - relacjonowała.



Dzięki błyskawicznej reakcji i zaangażowaniu brygady mały rozbitek bezpiecznie wrócił na powierzchnię cały i zdrowy.



Edycja tekstu: Jacek Rujna