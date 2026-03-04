Urazy związane z upadkiem na oblodzonym chodniku. Spływają wnioski o odszkodowania

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

To była zima inna niż wszystkie. Przynajmniej na przestrzeni ostatnich lat. Sypnęło śniegiem, skuło lodem. Jej skutki odczuły dziesiątki tysięcy mieszkańców naszego regionu. Teraz niektórzy z nich składają wnioski o odszkodowanie w tytułu odniesionych urazów np. na oblodzonym chodniku.

O ile w 2024 i 2025 roku liczba skarg nie przekraczała 10, tak tym razem mieszkańcy złożyli ich 35.



- Każdy z tych wniosków jest rozpatrywany pod kątem szczegółowości opisania wypadku – zapewnia Dariusz Sadowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu.



- Sprawy kierowane są do ubezpieczyciela i ma on 30 dni na rozpatrzenie każdej od momentu zgłoszenia czy też pełnego udokumentowania danego wniosku. Na ten moment, w tym sezonie jeszcze żadne wnioski nie zostały rozpatrzone, bo minęło za mało czasu - powiedział.



Zdaniem radnego władze miasta powinny lepiej przygotować się na ewentualną powtórkę ostatniej zimy w przyszłości chociażby poprzez lepsze zadysponowanie piasku i soli czy zakup specjalnego tramwaju do odladzania sieci trakcyjnej.



Edycja tekstu: Jacek Rujna