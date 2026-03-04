W Dołujach powstaje szkoła modułowa

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Na miejscu jest już ciężki sprzęt, wyprodukowane są prefabrykaty. Warunki pogodowe sprzyjają wylewce fundamentów.

Wszystko powinno być gotowe przed wakacjami.



- Szkoła modułowa będzie wielkości ponad 370 m2, co pozwoli nam zagospodarować uczniów w taki sposób, że będą trzy klasy lekcyjne, ale również będą pokoje dydaktyczne, które pozwolą prowadzić zajęcia indywidualne - mówiła w audycji interwencyjnej "Czas reakcji" zastępca wójta, Iwona Kłosowska.



Szkoła w Dołujach od wielu lat jest przepełniona. Iwona Kłosowska dodała, że to, co powstaje to rozwiązanie tymczasowe - docelowo ma tam powstać nowa szkoła.



Obecnie trwają prace projektowe, a we wrześniu powinno być wydane pozwolenie na budowę. Gmina chce inwestycje sfinansować ze środków własnych i dofinansowań.



Edycja tekstu: Jacek Rujna