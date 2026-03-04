Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
W Dołujach powstaje szkoła modułowa

Region Sławomir Orlik

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Na miejscu jest już ciężki sprzęt, wyprodukowane są prefabrykaty. Warunki pogodowe sprzyjają wylewce fundamentów.
Wszystko powinno być gotowe przed wakacjami.

- Szkoła modułowa będzie wielkości ponad 370 m2, co pozwoli nam zagospodarować uczniów w taki sposób, że będą trzy klasy lekcyjne, ale również będą pokoje dydaktyczne, które pozwolą prowadzić zajęcia indywidualne - mówiła w audycji interwencyjnej "Czas reakcji" zastępca wójta, Iwona Kłosowska.

Szkoła w Dołujach od wielu lat jest przepełniona. Iwona Kłosowska dodała, że to, co powstaje to rozwiązanie tymczasowe - docelowo ma tam powstać nowa szkoła.

Obecnie trwają prace projektowe, a we wrześniu powinno być wydane pozwolenie na budowę. Gmina chce inwestycje sfinansować ze środków własnych i dofinansowań.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
marzec 2026
