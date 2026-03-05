Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

"Tak szeroko zakrojonej akcji nie było od lat"

Region Anna Klimczyk

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]
Lodołamacze minionej zimy znów wróciły na wody regionu. Zespoły często z pomocą jednostek niemieckich, kruszyły lód, aby zapewnić drożność rzeki i zapobiec powodziom zatorowym.
Lodołamacze znowu pracują na Odrze

Lodołamacze znowu pracują na Odrze

- Tak szeroko zakrojonej akcji nie było od lat - zapewniał w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Bogdan Zakrzewski, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. - W tym roku zima pokazała swoją moc i to zalodzenie Odry sięgało bardzo daleko, bo to było ponad 180 km od Szczecina, do tego jeszcze Odra Zachodnia. Mieliśmy również zalodzenie na rzece Warcie.

- W ostatnich latach odzwyczailiśmy się od mroźnych zim, wiec ta mogła wielu zaskoczyć - dodawał hydrolog Paweł Staniszewski. - W tamtym roku mieliśmy zimę nie tylko ciepłą termicznie - temperatury były wysokie przez okres całej zimy, ale również suchą. To oczywiście skutkowało rozpoczęciem się suszy nie tylko w okresie lata, ale również już samą wiosną.

W styczniu i lutym lodołamacze Wód Polskich w Szczecinie prowadziły intensywne akcje na Odrze i jeziorze Dąbie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
- Tak szeroko zakrojonej akcji nie było od lat - zapewniał w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Bogdan Zakrzewski, zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
- W ostatnich latach odzwyczailiśmy się od mroźnych zim, wiec ta mogła wielu zaskoczyć - dodawał hydrolog Paweł Staniszewski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 11:00 serwis z godziny 10:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Wypadek w centrum Szczecina. Na miejscu śmigłowiec LPR [WIDEO, ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 01 marca oglądane 7536 razy)
  2. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5135 razy)
  3. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od przedwczoraj oglądane 3279 razy)
  4. Nocny pożar aut w Szczecinie, policja wyjaśnia przyczyny [ZDJĘCIA]
    (od 28 lutego oglądane 2597 razy)
  5. Polimery Police ruszą, gdy zostaną wyjaśnione kwestie finansowe
    (od 02 marca oglądane 2308 razy)

radioszczecin.tv

Jarosław Korpysa
Wycinka drzew w Lesie Arkońskim. Podzielone opinie mieszkańców [WIDEO, ZDJĘCIA]
Duża liczba nietoperzy hibernowała tej zimy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Nowy SDS prawie gotowy. "Mamy tutaj XXI wiek" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radni za przebudową stadionu Świtu Szczecin [WIDEO, ZDJĘCIA]
Barbara Nowacka

Najnowsze podcasty