Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

Czego Szczecinianki życzą sobie na Dzień Kobiet? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Lot w kosmos, podróż życia czy... sen. Z okazji Dnia Kobiet nasza reporterka zamieniła się w złotą rybkę i spytała o najskrytsze marzenia Szczecinianek.
- Przy niemowlaku to na pewno snu. Tego sobie życzę. A poza tym to chyba nie mam jakichś takich wygórowanych marzeń. - Ciężko powiedzieć, bo wszystkiego się chce, po trochę, ale przede wszystkim pogody ducha. - Ciężko powiedzieć, bo wszystkiego się chce, po trochę, ale przede wszystkim pogody ducha. - W daleką podróż, na przykład do Japonii bym chciała polecieć. I w tej Japonii pozwiedzać, pooglądać. - Zawsze chciałam Londyn zwiedzić. Jestem fanką Harry'ego Pottera, chciałabym zobaczyć te wszystkie miejsca. - Może właśnie lot w kosmos. Dlatego, że coś innego. Poznanie nowych zjawisk - mówią Szczecinianki.

Z badania serwisu "Prezentmarzeń" wynika, że aż 99 proc. pań świętuje Dzień Kobiet. A dla większości z nich (59 proc.) najcenniejszym podarunkiem jest czas spędzony z bliskimi.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Z okazji Dnia Kobiet nasza reporterka zamieniła się w złotą rybkę i spytała o najskrytsze marzenia Szczecinianek.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 14:00 serwis z godziny 13:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6099 razy)
  2. ZDiTM pozywa wykonawcę, projektanta i inżyniera kontraktu remontu Al. Jana Pawła II
    (od 02 marca oglądane 5316 razy)
  3. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4835 razy)
  4. Burza wokół muralu na ścianie szczecińskiej szkoły
    (od 03 marca oglądane 3682 razy)
  5. Polimery Police ruszą, gdy zostaną wyjaśnione kwestie finansowe
    (od 02 marca oglądane 2385 razy)

radioszczecin.tv

Panie z okazji swojego święta stworzyły swoje portrety [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego Szczecinianki życzą sobie na Dzień Kobiet? [WIDEO, ZDJĘCIA]
Piknik łączący zdrowie i patriotyzm [WIDEO, ZDJĘCIA]
Akcja "Wieniec" w lasach Pomorza Zachodniego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
Policyjny śmigłowiec kontroluje ciężarówki, czy jeżdżą zgodnie z przepisami

Najnowsze podcasty