Czego Szczecinianki życzą sobie na Dzień Kobiet? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Lot w kosmos, podróż życia czy... sen. Z okazji Dnia Kobiet nasza reporterka zamieniła się w złotą rybkę i spytała o najskrytsze marzenia Szczecinianek.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

- Przy niemowlaku to na pewno snu. Tego sobie życzę. A poza tym to chyba nie mam jakichś takich wygórowanych marzeń. - Ciężko powiedzieć, bo wszystkiego się chce, po trochę, ale przede wszystkim pogody ducha. - Ciężko powiedzieć, bo wszystkiego się chce, po trochę, ale przede wszystkim pogody ducha. - W daleką podróż, na przykład do Japonii bym chciała polecieć. I w tej Japonii pozwiedzać, pooglądać. - Zawsze chciałam Londyn zwiedzić. Jestem fanką Harry'ego Pottera, chciałabym zobaczyć te wszystkie miejsca. - Może właśnie lot w kosmos. Dlatego, że coś innego. Poznanie nowych zjawisk - mówią Szczecinianki.Z badania serwisu "Prezentmarzeń" wynika, że aż 99 proc. pań świętuje Dzień Kobiet. A dla większości z nich (59 proc.) najcenniejszym podarunkiem jest czas spędzony z bliskimi.