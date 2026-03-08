Panie z okazji swojego święta stworzyły swoje portrety [WIDEO, ZDJĘCIA]

Guziki, kwiaty i koraliki ozdobiły autoportrety uczestniczek wyjątkowych warsztatów, które odbyły się w Teatrze Lalek „Pleciuga”.

- Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet. Nie mogło być inaczej, żebyśmy nie zaprosili naszych widzów i widzki, czyli mamy, babcie, siostry, ciocię z córeczkami i będziemy tworzyć autoportrety. Troszeczkę się upiększymy, troszeczkę się zmienimy - mówi Edyta Przystupa z Teatru Lalek Pleciuga.





- Ja myślę, że pójdziemy w abstrakcję. Chciałabym ten portret podzielić na części i każdą część twarzy narysować w innym rozmiarze. - Może pomaluję portret pastelami, może coś dokleję. - Dzień Kobiet kojarzy się z kwiatami, więc myślę, że będzie dużo kwiatów - mówią uczestniczki.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Z okazji Dnia Kobiet mogły puścić wodze fantazji i stworzyć siebie... na nowo. Ich zmaganiom przyglądała się nasza reporterka.W warsztatach wzięło udział 20 małych i dużych Szczecinianek.