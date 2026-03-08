Panie przebiegły 5 kilometrów na 8. marca [ZDJĘCIA]

Uśmiech, ruch, ale też nutka rywalizacji. Panie opanowały Jasne Błonia, gdzie odbywała się 16. edycja SANPROBI Biegu Kobiet.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

Jak przekonywały, ruch to najlepsza opcja na świętowanie 8. marca.- Bieg Kobiet 8. marca stał się pewną tradycją w Szczecinie, ten sposób w który świętujemy wasze święto, drogie panie - mówi Robert Szych, organizator imprezy.- Uwielbiam takie akcje, kiedy wszystkie się jednoczymy, biegniemy. Jedni mają lepsze wyniki, drudzy trenują cały rok. Niektórzy po prostu dzisiaj ubrali buty i biegną. To są piękne, wspaniałe akcje. - Bosko, super, energicznie. Głośna muzyka, bicie, brawo, krzyki. - To był mój trzeci, no rewelacyjny. Na pewno będzie czwarty i jestem pod wrażeniem. Emocje dla samej siebie, dla wszystkich kobiet - mówią uczestniczki biegu.W głównym biegu na 5 km wzięło udział ponad tysiąc biegaczek. Panie małe i duże mogły także rywalizować w minibiegu na 200 metrów i 1 km oraz w zawodach nordic walking na dystansie 5 kilometrów.