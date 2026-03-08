Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Szpital przy Arkońskiej ofiarą cyberataku

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Szpital Wojewódzki w Szczecinie padł ofiarą ataku cyberprzestępców. W nocy z soboty na niedzielę zainfekowali oni system informatyczny placówki, szyfrując część danych i blokując do nich dostęp.
W efekcie ataku szpital pilnie wdrożył procedury awaryjne w tym m.in. przejście na papierowy tryb pracy. Przedstawiciele placówki zapewniają, że zdrowie i życie pacjentów nie są zagrożone. Dyrekcja poinformowała o ataku odpowiednie służby. Obecnie priorytetem dla szpitala jest przywrócenie dostępu do systemu informatycznego i powrót do standardowego trybu pracy.

