Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zaproszenie na tę potańcówkę to na pewno nie był sztampowy prezent na Dzień Kobiet. Panie i Panowie stawili się na scenie Teatru Letniego, by zatańczyć do największych hitów.
- Z dwoma partnerkami daje pan radę? - pyta reporterka Radia Szczecin.

Daję radę. Nie ma problemu. Pomaleńku, ale pomaleńku idzie. - Przyszłam z koleżankami, które są na Erasmusie z Włoch i pokazuję im naszą kulturę. - Nie widzę powodu, żeby tu na cokolwiek narzekać. Dziewczyn jest tyle. - Bardzo się dobrze bawimy, cieszymy się, że możemy się bawić i jest cudownie - mówią uczestnicy.

- Ulubiony taniec to?
- Rock'n'roll. Walc. Zawsze.

- Czyli z gracją?
- Tak, tango, walc. Kocham.

Organizatorzy zapewniają, że w tym roku czeka was wiele podobnych wydarzeń.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

