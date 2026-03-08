Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zaproszenie na tę potańcówkę to na pewno nie był sztampowy prezent na Dzień Kobiet. Panie i Panowie stawili się na scenie Teatru Letniego, by zatańczyć do największych hitów.
- Z dwoma partnerkami daje pan radę? - pyta reporterka Radia Szczecin.
Daję radę. Nie ma problemu. Pomaleńku, ale pomaleńku idzie. - Przyszłam z koleżankami, które są na Erasmusie z Włoch i pokazuję im naszą kulturę. - Nie widzę powodu, żeby tu na cokolwiek narzekać. Dziewczyn jest tyle. - Bardzo się dobrze bawimy, cieszymy się, że możemy się bawić i jest cudownie - mówią uczestnicy.
- Ulubiony taniec to?
- Rock'n'roll. Walc. Zawsze.
- Czyli z gracją?
- Tak, tango, walc. Kocham.
Organizatorzy zapewniają, że w tym roku czeka was wiele podobnych wydarzeń.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]