Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zaproszenie na tę potańcówkę to na pewno nie był sztampowy prezent na Dzień Kobiet. Panie i Panowie stawili się na scenie Teatru Letniego, by zatańczyć do największych hitów.

- Z dwoma partnerkami daje pan radę? - pyta reporterka Radia Szczecin.





Daję radę. Nie ma problemu. Pomaleńku, ale pomaleńku idzie. - Przyszłam z koleżankami, które są na Erasmusie z Włoch i pokazuję im naszą kulturę. - Nie widzę powodu, żeby tu na cokolwiek narzekać. Dziewczyn jest tyle. - Bardzo się dobrze bawimy, cieszymy się, że możemy się bawić i jest cudownie - mówią uczestnicy.





- Ulubiony taniec to?

- Rock'n'roll. Walc. Zawsze.





- Czyli z gracją?

- Tak, tango, walc. Kocham.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Organizatorzy zapewniają, że w tym roku czeka was wiele podobnych wydarzeń.