KO wybrała władze w regionie

Od rana do wieczora w całej Polsce odbywały się wybory liderów Koalicji Obywatelskiej w poszczególnych regionach.
O wynikach na Pomorzu Zachodnim poinformował nas radny miejski Stanisław Kaup. - Na przewodniczącego Regionu Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zdobył 119 głosów za i 16 głosów przeciw, a na przewodniczącego powiatu KO Szczecin Arkadiusz Marchewka zdobył 128 głosów za i 7 głosów przeciw - powiedział Kaup.
Z kolei na szefa KO Donalda Tuska głos w Zachodniopomorskiem oddało 130 osób, dwie były przeciw. Frekwencja wyniosła 63 procent.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
