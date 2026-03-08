KO wybrała władze w regionie

Na przewodniczącego regionu zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zdobył 119 głosów za i 16 głosów przeciw. Fot. PAP/Marcin Bielecki

Od rana do wieczora w całej Polsce odbywały się wybory liderów Koalicji Obywatelskiej w poszczególnych regionach.

O wynikach na Pomorzu Zachodnim poinformował nas radny miejski Stanisław Kaup. - Na przewodniczącego Regionu Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zdobył 119 głosów za i 16 głosów przeciw, a na przewodniczącego powiatu KO Szczecin Arkadiusz Marchewka zdobył 128 głosów za i 7 głosów przeciw - powiedział Kaup.



Z kolei na szefa KO Donalda Tuska głos w Zachodniopomorskiem oddało 130 osób, dwie były przeciw. Frekwencja wyniosła 63 procent.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski