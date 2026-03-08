Wojna na Bliskim Wschodzie. Kolejny amerykański żołnierz nie żyje

Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zmarł amerykański żołnierz, ranny w trakcie operacji przeciwko Iranowi - poinformował Pentagon. Łącznie w konflikcie na Bliskim Wschodzie poległo siedmioro amerykańskich wojskowych.
Amerykański żołnierz, którego tożsamość nie została jeszcze ujawniona publicznie, został poważnie ranny 1 marca, gdy Iran zaatakował saudyjską bazę wojskową, w której stacjonowali Amerykanie - poinformowało w oświadczeniu Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych. Wojskowy zmarł w skutek odniesionych obrażeń. W planach było przetransportowanie go do szpitala wojskowego w Niemczech, gdzie miał zostać objęty bardziej zaawansowaną opieką medyczną.

W sobotę prezydent Donald Trump był świadkiem uroczystego powrotu ciał pierwszych sześciu Amerykanów poległych na wojnie. Uroczystą ceremonię zorganizowano w bazie sił powietrznych Dover w stanie Delaware. Sześcioro rezerwistów armii zginęło tydzień temu wskutek ataku irańskiego drona na port Shuaiba w Kuwejcie.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Jana Pachlowskiego [IAR]

marzec 2026
