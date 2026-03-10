"Mężczyzna musi sobie sam zdefiniować, na czym polega jego męskość"

W Dniu Mężczyzny wskazujemy na problemy panów. Jednym z nich są stereotypy. Wychowanie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu cech mężczyzn.

Depresja w Polsce dotyka od miliona dwustu tysięcy do półtora miliona osób, z czego mężczyźni stanowią około 30 procent leczonych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Dr n. med. Ryszard Kamiński z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii mówi o kryzysie roli ojca i potrzebach męskiego wzorca. - Młody mężczyzna winien się jedynie uczyć od innego mężczyzny, jak być mężczyzną. Ale skoro mamy kryzys mężczyzny jako takiego, to pytanie pozostaje, od kogo ten młody chłopiec i mężczyzna ma się uczyć, więc często się uczy metodą prób i błędów - mówi dr n. med. Ryszard Kamiński.Psychoterapeuta Piotr Kacperczyk dodaje, że meżczyzna powinien zachować autonomiczność i nie być zależnym od nastrojów innych. - Współczesny mężczyzna głównie mierzy się z problemem tożsamościowym. W byciu mężczyzną nie chodzi o to, żeby kobieta pełniła jakąś rolę. Mężczyzna musi sobie sam zdefiniować to, na czym polega jego męskość, ale nie patrząc na to, czego oczekują od niego kobiety. Jeżeli ma pełnić jakąś rolę, to on musi sobie ją sam nadać - mówi Kacperczyk.