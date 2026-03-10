Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz

"Mężczyzna musi sobie sam zdefiniować, na czym polega jego męskość"

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / faithfinder06 (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / faithfinder06 (CC0 domena publiczna)
W Dniu Mężczyzny wskazujemy na problemy panów. Jednym z nich są stereotypy. Wychowanie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu cech mężczyzn.
Potrafią przeżywać gorsze chwile. O zdrowiu psychicznym w Dzień Mężczyzny

Potrafią przeżywać gorsze chwile. O zdrowiu psychicznym w Dzień Mężczyzny

Dr n. med. Ryszard Kamiński z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii mówi o kryzysie roli ojca i potrzebach męskiego wzorca. - Młody mężczyzna winien się jedynie uczyć od innego mężczyzny, jak być mężczyzną. Ale skoro mamy kryzys mężczyzny jako takiego, to pytanie pozostaje, od kogo ten młody chłopiec i mężczyzna ma się uczyć, więc często się uczy metodą prób i błędów - mówi dr n. med. Ryszard Kamiński.

Psychoterapeuta Piotr Kacperczyk dodaje, że meżczyzna powinien zachować autonomiczność i nie być zależnym od nastrojów innych. - Współczesny mężczyzna głównie mierzy się z problemem tożsamościowym. W byciu mężczyzną nie chodzi o to, żeby kobieta pełniła jakąś rolę. Mężczyzna musi sobie sam zdefiniować to, na czym polega jego męskość, ale nie patrząc na to, czego oczekują od niego kobiety. Jeżeli ma pełnić jakąś rolę, to on musi sobie ją sam nadać - mówi Kacperczyk.

Depresja w Polsce dotyka od miliona dwustu tysięcy do półtora miliona osób, z czego mężczyźni stanowią około 30 procent leczonych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Dr n. med. Ryszard Kamiński z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii mówi o kryzysie roli ojca i potrzebach męskiego wzorca.
Psychoterapeuta Piotr Kacperczyk dodaje, że meżczyzna powinien zachować autonomiczność i nie być zależnym od nastrojów innych.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe
    (od 05 marca oglądane 6267 razy)
  2. Nowe przepisy w ruchu drogowym i pierwsze mandaty
    (od 05 marca oglądane 4993 razy)
  3. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 3086 razy)
  4. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od przedwczoraj oglądane 3080 razy)
  5. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 2768 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz
Bałagan przy szczecińskim Turzynie. Mieszkańcy mają dość śmieci [WIDEO, ZDJĘCIA]
Po Wielkanocy ruszy remont ulic przy dworcu Niebuszewo [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Jach
Kobiety świętowały na deskach Teatru Letniego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty