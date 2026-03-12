W parkingowcu pełno pustych miejsc, a tańszego abonamentu kupić nie można

Parkingowiec przy ul. Małkowskiego w Szczecinie stoi praktycznie pusty, ale abonamentu kupić jednak nie można - na nieracjonalną sytuację zwrócił uwagę słuchacz naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", który jest mieszkańcem okolicznej kamienicy.
Zgodnie z regulaminem mieszkańcy pobliskich budynków, czyli tzw. Kwartału 36, mogą skorzystać z obniżonej ceny za miesięczny abonament. Zamiast 600 zł mogą zapłacić połowę tej ceny.
Problem w tym, że dla takich kierowców przewidziano 43 miejsca - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.
- Limit tych miejsc został wyczerpany. Natomiast z punktu widzenia tego pana rzeczywiście sytuacja jest trudna do zrozumienia. Dobra wiadomość jest taka, że trwają prace nad zmianą regulaminu tego parkingu i że ta liczba abonamentów zostanie zwiększona - mówił rzecznik NiOL-u.
Wojciech Jachim dodał, że obecnie dziennie korzysta z niego ok. 100 aut.
Nowy regulamin ma być gotowy w tym miesiącu. Budowa parkingowca kosztowała ponad 35 mln zł. Oddano go do użytku pod koniec października ubiegłego roku. Ma 262 miejsca parkingowe.
parkingowiec stoi pusty, a na dodatek zabrali dwa miejsca parkingowe na ulicy, przy wjeździe.
Nie dość, że przez tę całą modernizację zlikwidowano miejsca parkingowe na podwórzach tego kwartału i ograniczyli liczbę miejscówek dla mieszkańców, to na dodatek zabierają miejsca parkingowe na okolicznych ulicach!
Jakby stacji tych rowerków nie mogli zrobić wewnątrz kwartału. Choćby przy wyjściu z podziemi.
Okoliczni mieszkańcy, którzy liczyli na rozładowanie tłoku parkingowego, nie bez powodu czują się zrobieni w konia...