Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

W parkingowcu pełno pustych miejsc, a tańszego abonamentu kupić nie można

Region Sławomir Orlik

Ul. Małkowskiego w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Ul. Małkowskiego w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Parkingowiec przy ul. Małkowskiego w Szczecinie stoi praktycznie pusty, ale abonamentu kupić jednak nie można - na nieracjonalną sytuację zwrócił uwagę słuchacz naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", który jest mieszkańcem okolicznej kamienicy.
12.03.2026

12.03.2026

Parkingowiec słabo oznakowany [ZDJĘCIA]
Parkingowiec świeci pustkami. Szczeciński radny: konieczna jest obniżka cen
Cennik parkingowca przy ul. Małkowskiego może ulec zmianie
Pusty parking, pełne ulice. "Taki paradoks tej całej inwestycji"
Parkingowiec KW 36. Więcej miejsc dla mieszkańców [ZDJĘCIA]
"To nam się nie podoba" - mieszkańcy protestują [ZDJĘCIA]
- Jako mieszkaniec chciałem wykupić parking za 300 zł, ale niestety powiedziano mi, że nie ma miejsc. Ponad dwieście miejsc stoi pustych, a nie można tam kupić miejsca parkingowego - mówił mieszkaniec.

Zgodnie z regulaminem mieszkańcy pobliskich budynków, czyli tzw. Kwartału 36, mogą skorzystać z obniżonej ceny za miesięczny abonament. Zamiast 600 zł mogą zapłacić połowę tej ceny.

Problem w tym, że dla takich kierowców przewidziano 43 miejsca - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

- Limit tych miejsc został wyczerpany. Natomiast z punktu widzenia tego pana rzeczywiście sytuacja jest trudna do zrozumienia. Dobra wiadomość jest taka, że trwają prace nad zmianą regulaminu tego parkingu i że ta liczba abonamentów zostanie zwiększona - mówił rzecznik NiOL-u.

Wojciech Jachim dodał, że obecnie dziennie korzysta z niego ok. 100 aut.

Nowy regulamin ma być gotowy w tym miesiącu. Budowa parkingowca kosztowała ponad 35 mln zł. Oddano go do użytku pod koniec października ubiegłego roku. Ma 262 miejsca parkingowe.

Edycja tekstu: Michał Król
"Parkingowiec przy ul. Małkowskiego w Szczecinie stoi praktycznie pusty - abonamentu kupić jednak nie można" - na nieracjonalną sytuację zwrócił uwagę słuchacz naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", który jest mieszkańcem okolicznej kamienicy.
Problem w tym, że dla takich kierowców przewidziano 43 miejsca - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Dodaj komentarz 1 komentarz

parkingowiec stoi pusty, a na dodatek zabrali dwa miejsca parkingowe na ulicy, przy wjeździe.
Nie dość, że przez tę całą modernizację zlikwidowano miejsca parkingowe na podwórzach tego kwartału i ograniczyli liczbę miejscówek dla mieszkańców, to na dodatek zabierają miejsca parkingowe na okolicznych ulicach!
Jakby stacji tych rowerków nie mogli zrobić wewnątrz kwartału. Choćby przy wyjściu z podziemi.
Okoliczni mieszkańcy, którzy liczyli na rozładowanie tłoku parkingowego, nie bez powodu czują się zrobieni w konia...

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 16:00 serwis z godziny 15:32

pokaż więcej

Archiwum informacji

marzec 2026
poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela01poniedziałek02wtorek03środa04czwartek05piątek06sobota07niedziela08poniedziałek09wtorek10środa11czwartek12piątek13sobota14niedziela15poniedziałek16wtorek17środa18czwartek19piątek20sobota21niedziela22poniedziałek23wtorek24środa25czwartek26piątek27sobota28niedziela29poniedziałek30wtorek31środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Szczecin. Walka o ogródki działkowe. Protest ws. zmian w "Planie Ogólnym Miasta" [ZDJĘCIA]
    (od 09 marca oglądane 3537 razy)
  2. KO wybiera władze w regionie. Znamy wyniki ze Szczecina
    (od 08 marca oglądane 3172 razy)
  3. Stumetrowy budynek w miejscu dworca PKS? To na razie propozycja
    (od 07 marca oglądane 3015 razy)
  4. Nieprawidłowo policzyli głosy. Prokuratura chce umorzyć sprawę
    (od 06 marca oglądane 2780 razy)
  5. Dachowanie na Placu Szarych Szeregów. Samochód prowadził agresywny 18-latek [WIDEO]
    (od 06 marca oglądane 2524 razy)

radioszczecin.tv

Daria Marx śpiewa po polsku w Radiu Szczecin [WIDEO]
W Lubieszynie otwarto nowoczesny ośrodek szkoleniowy związany z przemysłem chemicznym [WIDEO, ZDJĘCIA]
Monika Pyrek z alternatywną lekcją WF-u [WIDEO, ZDJĘCIA]
Michał Przepiera
Trwa Światowy Tydzień Jaskry. "Jest cichym złodziejem naszego wzroku" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Olgierd Geblewicz

Najnowsze podcasty