W parkingowcu pełno pustych miejsc, a tańszego abonamentu kupić nie można

Parkingowiec przy ul. Małkowskiego w Szczecinie stoi praktycznie pusty, ale abonamentu kupić jednak nie można - na nieracjonalną sytuację zwrócił uwagę słuchacz naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", który jest mieszkańcem okolicznej kamienicy.

Edycja tekstu: Michał Król

- Jako mieszkaniec chciałem wykupić parking za 300 zł, ale niestety powiedziano mi, że nie ma miejsc. Ponad dwieście miejsc stoi pustych, a nie można tam kupić miejsca parkingowego - mówił mieszkaniec.Zgodnie z regulaminem mieszkańcy pobliskich budynków, czyli tzw. Kwartału 36, mogą skorzystać z obniżonej ceny za miesięczny abonament. Zamiast 600 zł mogą zapłacić połowę tej ceny.Problem w tym, że dla takich kierowców przewidziano 43 miejsca - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.- Limit tych miejsc został wyczerpany. Natomiast z punktu widzenia tego pana rzeczywiście sytuacja jest trudna do zrozumienia. Dobra wiadomość jest taka, że trwają prace nad zmianą regulaminu tego parkingu i że ta liczba abonamentów zostanie zwiększona - mówił rzecznik NiOL-u.Wojciech Jachim dodał, że obecnie dziennie korzysta z niego ok. 100 aut.Nowy regulamin ma być gotowy w tym miesiącu. Budowa parkingowca kosztowała ponad 35 mln zł. Oddano go do użytku pod koniec października ubiegłego roku. Ma 262 miejsca parkingowe.