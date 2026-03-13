Radio SzczecinRadio Szczecin » Region

Kolejny protest rolników. Tym razem na DK10

Region Adam Wosik

Zachodniopomorscy rolnicy kolejny raz protestowali. Przez dwie godziny blokowali drogę krajową numer 10 w okolicach miejscowości Krąpiel.
Producenci żywności cały czas próbują zwrócić uwagę na swoje postulaty - od wielu miesięcy niezmienne, dotyczące m.in. umowy z krajami Mercosur. Podkreślają też, że minister rolnictwa Stefan Krajewski nie realizuje swoich obietnic i domagają się jego dymisji.

Droga krajowa numer 10 w okolicach miejscowości Krąpiel była zablokowana do godziny 14. Rolnicy z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych protestowali przeciwko działaniom rządu, przede wszystkim związanym z umową Mercosur, o czym mówił nam przewodniczący związku Edward Kosmal.

- Tutaj rząd cały czas nam obiecywał, że złoży skargę odnośnie Mercosur. Minął termin, no niestety tego nie zrobił. Po prostu minister cały czas nas czarował i nie podjął żadnych decyzji - mówi Kosmal.

Jednym z powodów ma być brak interwencji resortu w sprawie podwyżki cen nawozów - dodaje Edward Kosmal, rolnik z Tychowa.

- Saletra jeszcze jesienią kosztowała 1200-1300 złotych. Dzisiaj mamy informację, że 2000-2200 zł. Gdzie są tarcze osłonowe? Nie ma tarcz, rząd po prostu nie reaguje - mówi Kosmal.

Innym powodem żądania dymisji ministra rolnictwa jest brak nadzoru nad niekontrolowanym napływem cukru na polski rynek - uważa Paweł Janoch, rolnik ze wsi Grabowo.

- Też nie wiadomo skąd się wziął na rynku. Prawdopodobnie z Ukrainy, wszyscy o tym mówią, bez cła. Są rozjechane cukrownie i rolnicy, którzy mają kontrakty buraczane, zderzą się ze wzrostem kosztów i ze spadkiem wynagrodzenia - mówi Janoch.

Rolnicy zapowiadają kolejne takie akcje. Kolejna blokada jest zaplanowana po świętach Wielkiej Nocy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Adama Wosika.
To trzeba jechać na miesięcznice do Warszawy i tam strajkować !

