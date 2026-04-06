W Trzebieży rozegrała się tradycyjna wodna bitwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Pistolety na wodę, wiadra, a nawet strażackie sikawki. To wszystko poszło w ruch w Trzebieży, gdzie odbyła się tradycyjna wodna bitwa z okazji Lanego Poniedziałku.

- Lany Poniedziałek, fajna zabawa, przede wszystkim bezpieczna, na terenie zamkniętym. Mimo brzydkiej pogody frekwencja dopisała. Ważne, żeby wszyscy wyszli stąd mokrzy i zadowoleni - mówi Grzegorz Miśkiw, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży.





- Cała mokra, wszyscy są mokrzy. Nie dałyśmy im podejść do basenu, bo lałyśmy wodą. - Nie ma miękkiej gry. - Przed chwila wrzuciłem kolegę do basenu. - Walczyłam tylko butelką, niestety się nie przygotowałam za bardzo. - Mam taki duży pistolet. - Stwierdziłam, że to będzie świetny pomysł, żeby mnie chłopaki nie oblali za bardzo - mówią uczestnicy zabawy.W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.