W Trzebieży rozegrała się tradycyjna wodna bitwa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Wideo A.Klimczyk, montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]
Pistolety na wodę, wiadra, a nawet strażackie sikawki. To wszystko poszło w ruch w Trzebieży, gdzie odbyła się tradycyjna wodna bitwa z okazji Lanego Poniedziałku.
Ze względu na pogodę Szczecinianie rezygnują ze Śmigusa-dyngusa [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Lany Poniedziałek, fajna zabawa, przede wszystkim bezpieczna, na terenie zamkniętym. Mimo brzydkiej pogody frekwencja dopisała. Ważne, żeby wszyscy wyszli stąd mokrzy i zadowoleni - mówi Grzegorz Miśkiw, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży.

- Cała mokra, wszyscy są mokrzy. Nie dałyśmy im podejść do basenu, bo lałyśmy wodą. - Nie ma miękkiej gry. - Przed chwila wrzuciłem kolegę do basenu. - Walczyłam tylko butelką, niestety się nie przygotowałam za bardzo. - Mam taki duży pistolet. - Stwierdziłam, że to będzie świetny pomysł, żeby mnie chłopaki nie oblali za bardzo - mówią uczestnicy zabawy.

W wydarzeniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Klimczyk.
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

