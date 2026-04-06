Wiatr się rozhulał - strażacy w Zachodniopomorskiem interweniowali prawie 100 razy

Prawie 100 interwencji związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru w Zachodniopomorskiem.

- Tyle wyjazdów strażacy zanotowali w godz. 8-18. Dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew, uszkodzonych dachów i zerwanych linii energetycznych.- Najwięcej interwencji odnotowaliśmy we wschodniej części województwa, to jest w rejonie Koszalina, w powiatach białogardzkim, sławieńskim, a także kołobrzeskim - przekazał rzecznik zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP asp. Dariusz Schacht.Na terenie Szczecina, powiatu gryfińskiego i stargardzkiego nie zanotowano żadnych zdarzeń. W Zachodniopomorskiem obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem.