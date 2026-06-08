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Strategia Kultury dla Szczecina. Goście Kawiarenki oceniają

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Lokalni politycy poddają pod ocenę Strategię Kultury dla Szczecina. W niedzielnej "Kawiarence politycznej" Radia Szczecin został poruszony temat dokumentu, który ma określić długofalowy kierunek rozwoju kultury.
Kawiarenka polityczna [7.06.2026]

Kawiarenka polityczna [7.06.2026]

Jak przypomniała radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka, miasto ma już stworzoną ogólną strategię.

- Do edukacji będziemy tworzyć strategię edukacji, do sportu będziemy tworzyć oddzielnie strategię rozwoju sportu. Czy jednak skorzystamy z tego? Już konsultacje trwały, wnioski były podawane - mówi Pańka.

Zdaniem Jakuba Korczyńskiego z Nowej Lewicy, najważniejsze jest, by przy tworzeniu strategii słuchać głosów mieszkańców. - Bo tego mi, jako mieszkańcowi, trochę brakowało. Gdy były te wszystkie zawirowania związane z kulturą w Szczecinie, to wszystko się działo trochę tak nad mieszkańcami - powiedział Korczyński.

Przy tworzeniu dokumentu miasto współpracuje z dwoma ekspertkami: Hanną Wróblewską oraz Bogną Świątkowską. Radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński popiera taki ruch.

- Rozumiem też intencje pana prezydenta, który powołał dwie osoby z zewnątrz, tak żeby one, mówiąc kolokwialnie, mogły neutralnie na to spojrzeć. Sama idea wydaje się być idealna, natomiast mam wrażenie, że to jest troszeczkę próba przykrycia listkiem figowym tego, w jakiej sytuacji jesteśmy obecnie - ocenił Smoliński.

Strategia Kultury ma wyznaczać rozwój tego obszaru do 2035 roku, a sam proces tworzenia podzielony został na kilka etapów, w tym konsultacje społeczne.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Jak przypomina radna Koalicji Obywatelskiej Urszula Pańka, miasto ma już stworzoną ogólną strategię.
Zdaniem Jakuba Korczyńskiego z Nowej Lewicy, najważniejsze jest, by przy tworzeniu strategii słuchać głosów mieszkańców.
Przy tworzeniu dokumentu miasto współpracuje z dwoma ekspertkami Hanną Wróblewską oraz Bogną Świątkowską. Radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Smoliński popiera taki ruch.

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