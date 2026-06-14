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Piłkarze wodni Arkonii bez medalu MP juniorów

Region Artur Dyczewski

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Piłkarze wodni Arkonii porażką z Polonią Bytom 6:22 zakończyli zmagania w Mistrzostwach Polski juniorów do lat 19.
W pierwszym niedzielnym pojedynku na basenie Floating Arena, Szczecinianie przegrali z UKS-em Syrena Pałac Młodzieży Warszawa 8:9 i stracili wówczas szansę na zdobycie medalu.

Ostatecznie podopieczni trenera Andrzeja Zabdyra zajęli 5. miejsce w finałowym turnieju.

Grzegorz Strączek, kapitan arkończyków przyznaje, że apetyt był znacznie większy i dlatego jest duży niedosyt po Mistrzostwach Polski juniorów. - Jest niedosyt, przegraliśmy parę meczy z bardzo bliskim wynikiem, przez jedną czy dwie bramki, więc jest niedosyt. Chcielibyśmy więcej, ale na pewno w następnym sezonie walczymy o medal - dodaje Strączek.

Złoty medal Mistrzostw Polski juniorów do lat 19 zdobyli w Szczecinie piłkarze wodni Alfy Gorzów Wielkopolski. Warto dodać, że najlepszym bramkarzem finałowego turnieju został Filip Mariuk z Arkonii Szczecin.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Grzegorz Strączek, kapitan arkończyków przyznaje, że apetyt był znacznie większy i dlatego jest duży niedosyt po Mistrzostwach Polski juniorów.

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