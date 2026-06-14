Piłkarze wodni Arkonii bez medalu MP juniorów

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Piłkarze wodni Arkonii porażką z Polonią Bytom 6:22 zakończyli zmagania w Mistrzostwach Polski juniorów do lat 19.

W pierwszym niedzielnym pojedynku na basenie Floating Arena, Szczecinianie przegrali z UKS-em Syrena Pałac Młodzieży Warszawa 8:9 i stracili wówczas szansę na zdobycie medalu.



Ostatecznie podopieczni trenera Andrzeja Zabdyra zajęli 5. miejsce w finałowym turnieju.



Grzegorz Strączek, kapitan arkończyków przyznaje, że apetyt był znacznie większy i dlatego jest duży niedosyt po Mistrzostwach Polski juniorów. - Jest niedosyt, przegraliśmy parę meczy z bardzo bliskim wynikiem, przez jedną czy dwie bramki, więc jest niedosyt. Chcielibyśmy więcej, ale na pewno w następnym sezonie walczymy o medal - dodaje Strączek.



Złoty medal Mistrzostw Polski juniorów do lat 19 zdobyli w Szczecinie piłkarze wodni Alfy Gorzów Wielkopolski. Warto dodać, że najlepszym bramkarzem finałowego turnieju został Filip Mariuk z Arkonii Szczecin.



Autorka edycji: Joanna Chajdas