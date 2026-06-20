Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Uruchomione procedury awaryjne przynoszą już pierwsze efekty. Po kilku godzinach, służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji namierzyły źródło awarii na szczecińskich Pomorzanach.

Obniżone ciśnienie wody w kranach lub jej całkowity brak odczuwalny był w wielu miejscach miasta.







- Bardzo źle. - Ulica wygląda tragicznie. - Jest to fajne jezioro. Wygląda jak rzeka. Mocno wylało. Widać samochód. Przecież tam jest 50 centymetrów wody. - Bardzo dużo. Tam są zatopione cztery samochody. - One zostały na noc. To już i tak prawdopodobnie zostało. - My wody nie mamy, rzeczywiście w całym mieście wody nie ma. - U mnie w domu nie mam ciśnienia w kranie, a na Gumieńcach mieszkam, więc może to jest z tym związane. - Ale na awarię nie mamy chyba wpływu, tak mi się wydaje. Musimy się z tym pogodzić - mówili mieszkańcy.









Słuchacze byli zaskoczeni sytuacją. - Chciałam się zapytać, czy wiecie coś na temat, dlaczego nie ma wody, zarówno w centrum, jak i na obrzeżach? Nie ma wody w Śródmieściu, nie ma wody przy Wojska Polskiego - alarmowali.

Nasi internauci informowali o problemach z wodą m.in. na Pomorzanach, Pogodnie i Gumieńcach.





Rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Hanna Pieczyńska poinformowała, że "uszkodzony wodociąg o średnicy fi 600 na ulicy Starkiewicza został wyłączony. Woda będzie wracała do domów. Niebawem wszyscy mieszkańcy będą mieli wodę. Do naprawy wodociągu przystąpimy najpóźniej w poniedziałek. Nie ma to jednak wpływu na dostawy wody".





Rzeczniczka ZWiK-u dodała, że ze względu na liczbę połączeń kontakt z numerem 994 może być utrudniony.







- Sytuacja jest opanowana, woda wraca do kranów - powiedziała nam rzeczniczka spółki Hanna Pieczyńska. - Udało nam się uporać z problemem. Wyłączyliśmy uszkodzony wodociąg, a to oznacza, że do mieszkańców wraca już woda. Za utrudnienia bardzo serdecznie przepraszamy. Dziękujemy za wyrozumiałość. Niestety awarie lubią weekendy.Dostawy wody dla dużej części miasta zostały wstrzymane przez samoistne uszkodzenie magistrali dużych rozmiarów. Do zdarzenia doszło na ulicy Starkiewicza.