Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański, Krzysztof Cichocki

Ulica Starkiewicza w Szczecinie. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Ulica Starkiewicza w Szczecinie. Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Facebook/Radosław Jawny
Fot. Facebook/Radosław Jawny
Uruchomione procedury awaryjne przynoszą już pierwsze efekty. Po kilku godzinach, służby techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji namierzyły źródło awarii na szczecińskich Pomorzanach.
- Sytuacja jest opanowana, woda wraca do kranów - powiedziała nam rzeczniczka spółki Hanna Pieczyńska. - Udało nam się uporać z problemem. Wyłączyliśmy uszkodzony wodociąg, a to oznacza, że do mieszkańców wraca już woda. Za utrudnienia bardzo serdecznie przepraszamy. Dziękujemy za wyrozumiałość. Niestety awarie lubią weekendy.

Dostawy wody dla dużej części miasta zostały wstrzymane przez samoistne uszkodzenie magistrali dużych rozmiarów. Do zdarzenia doszło na ulicy Starkiewicza.

Obniżone ciśnienie wody w kranach lub jej całkowity brak odczuwalny był w wielu miejscach miasta.

- Bardzo źle. - Ulica wygląda tragicznie. - Jest to fajne jezioro. Wygląda jak rzeka. Mocno wylało. Widać samochód. Przecież tam jest 50 centymetrów wody. - Bardzo dużo. Tam są zatopione cztery samochody. - One zostały na noc. To już i tak prawdopodobnie zostało. - My wody nie mamy, rzeczywiście w całym mieście wody nie ma. - U mnie w domu nie mam ciśnienia w kranie, a na Gumieńcach mieszkam, więc może to jest z tym związane. - Ale na awarię nie mamy chyba wpływu, tak mi się wydaje. Musimy się z tym pogodzić - mówili mieszkańcy.


Słuchacze byli zaskoczeni sytuacją. - Chciałam się zapytać, czy wiecie coś na temat, dlaczego nie ma wody, zarówno w centrum, jak i na obrzeżach? Nie ma wody w Śródmieściu, nie ma wody przy Wojska Polskiego - alarmowali.

Nasi internauci informowali o problemach z wodą m.in. na Pomorzanach, Pogodnie i Gumieńcach.

Rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Hanna Pieczyńska poinformowała, że "uszkodzony wodociąg o średnicy fi 600 na ulicy Starkiewicza został wyłączony. Woda będzie wracała do domów. Niebawem wszyscy mieszkańcy będą mieli wodę. Do naprawy wodociągu przystąpimy najpóźniej w poniedziałek. Nie ma to jednak wpływu na dostawy wody".

Rzeczniczka ZWiK-u dodała, że ze względu na liczbę połączeń kontakt z numerem 994 może być utrudniony.

Mówią mieszkańcy.
- Sytuacja jest opanowana, woda wraca do kranów - powiedziała nam rzeczniczka ZWiK-u Hanna Pieczyńska.

Dodaj komentarz 1 komentarz

Kontakt nie był utrudniony. Według mnie - słuchawka była odłożona/telefon był wyłączony. Ciekawe czy ktokolwiek się dodzwonił... super organizacja, brawo, informacja w kryzysie beznadziejna. A wystarczyło nagrać komunikat, co się dzieje i odtwarzać przy próbie połączenia.

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 13:00 serwis z godziny 12:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

czerwiec 2026
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najczęściej czytane

  1. Awaria wodociągowa w Szczecinie. Były problemy w centrum i na obrzeżach [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od dzisiaj oglądane 5519 razy)
  2. 25-latek spod Szczecina z zarzutem zabójstwa
    (od wczoraj oglądane 4718 razy)
  3. Zastępca wójta z nieprawdziwym wykształceniem?
    (od przedwczoraj oglądane 2505 razy)
  4. Edukacyjne jelito w szpitalu na Pomorzanach. Promocja kolonoskopii i inne darmowe badania [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 14 czerwca oglądane 2426 razy)
  5. Gmina Dobra liczy się z pozwami mieszkańców ws. Planu Ogólnego
    (od 15 czerwca oglądane 2281 razy)
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Bohomazy i bałagan. Na placu Adamowicza nie ma śladu po remoncie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sylwia Trojanowska
300 kilogramów niewybuchów w lesie k. Rościna [WIDEO]
Natura piętrzyła przeszkody, ale Flis Odrzański dotarł do portu w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Każdy może wziąć udział w Runmageddonie. Nawet najmłodsi [WIDEO, ZDJĘCIA]
Maciej Dziadosz

Najnowsze podcasty