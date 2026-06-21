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W poniedziałek rolnicy zablokują S3

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Bezterminowy protest na drodze szybkiego ruchu S3 zapowiadają od poniedziałku rolnicy z naszego regionu.
Chodzi o węzeł Gryfino, który zostanie całkowicie zablokowany - informuje Adam Walterowicz z Kółka Rolniczego Parnica.

- Godzina 11 rozpoczynamy protest. Wyjeżdżamy na drogę 3, blokujemy w obie strony i nie schodzimy, póki na poważnie ktoś z nami nie porozmawia. Dzisiaj jesteśmy zmuszeni do takich działań - mówi Walterowicz.

Zdaniem Adama Walterowicza poniedziałkowy protest jest dla rolników niemal ostatnią deską ratunku. W jego ocenie największym problemem pozostaje niezmiennie brak opłacalności produkcji rolniczej.

W spółdzielni ja widzę, jak się przedstawiają koszty i jakie są dochody. To w żaden sposób nie ma możliwości zbilansowania. Wszyscy o tym dobrze wiedzą i nic, nikt z tym nie robi. My nie chcemy umierać na stojąco - dodaje rolnik.

W związku z zapowiadaną blokadą drogi szybkiego ruchu S3 kierowców czekać będą wielokilometrowe objazdy drogą wojewódzką nr 119.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Chodzi o węzeł Gryfino, który zostanie całkowicie zablokowany - informuje Adam Walterowicz z Kółka Rolniczego Parnica.
Zdaniem Adama Walterowicza poniedziałkowy protest jest dla rolników niemal ostatnią deską ratunku. W jego ocenie największym problemem pozostaje niezmiennie brak opłacalności produkcji rolniczej.

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