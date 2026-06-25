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Trwają przygotowania do 81. urodzin Szczecina

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]
Szczecin przygotowuje się do 81. urodzin miasta, które w pierwszy weekend lipca potrwają trzy dni i obejmą wydarzenia w różnych częściach miasta - od oficjalnych uroczystości, po koncerty i plenerowe atrakcje.
Jak zapowiada prezydent Szczecina Piotr Krzystek, program ma łączyć historię, kulturę i rozrywkę oraz angażować mieszkańców w kilku lokalizacjach jednocześnie.

- W sobotę zapraszamy po południu przed Urząd Miasta, tam będziemy mieli przyjemność zobaczyć inscenizację historyczną, no i mapping. Mapping na Urzędzie Miasta, w zeszłym roku bardzo piękny, a w oczekiwaniu na mapping będziemy mieli DJ-a, będziemy mieli strefę food trucków - podkreślał Krzystek.

Po sobotnich wydarzeniach finał obchodów przeniesie się na niedzielę - dodaje.

- Spotkamy się pod pomnikiem Czynu Polaków o godzinie 12, a o godz. 13 na Różance, oczywiście tradycyjnie przy dobrej muzyce, w otoczeniu pięknych róż, będziemy dzielić tort. Tort, który przypomnę, w tym roku będzie miał 81 kilogramów, ponieważ w każdym roku ten 1 kilogram dodajemy - powiedział prezydent Szczecina.

W piątek natomiast odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której wręczone zostaną miejskie wyróżnienia i tytuły. Szczegółowy program obchodów dostępny jest na stronie internetowej.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Jak zapowiada prezydent Szczecina Piotr Krzystek, program ma łączyć historię, kulturę i rozrywkę oraz angażować mieszkańców w kilku lokalizacjach jednocześnie.
Po sobotnich wydarzeniach finał obchodów przeniesie się na niedzielę - dodaje Krzystek.

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