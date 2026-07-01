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Nietoperze źle reagują na upał. Bywa potrzebna ludzka pomoc [ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
50 młodych nietoperzy - karlików malutkich - trafiło pod opiekę szczecińskiej Bat Mom, czyli Barbary Góreckiej. To pokłosie upałów, które spowodowały, że matki tych ssaków, uciekając przed wysokimi temperaturami zostawiły młode w gniazdach.
Te z kolei, wyskakując z nich, lądowały między innymi na rozgrzanym betonie. Tak było choćby w okolicach Wolina. Część z nich przeżyła - karliki są pod troskliwą opieką.

- Siadam, podgrzewam specjalne mleko dla nietoperków małych, sprowadzone z Australii i zaczynam poić. Jeden maluszek wymaga około 10-15 minut - tłumaczy Górecka.

Tych zwierząt nie należy się obawiać; kiedy nietoperz wleci przez otwarte okno do mieszkania należy zgasić światło, odsunąć firany i poczekać, aż wróci do natury. Gdy widzimy ssaka leżącego w pełnym słońcu - możemy pomóc.

- Jest to zwierzę mimo wszystko chronione i jeśli coś z nim jest nie tak, wymaga naszej pomocy, więc albo bierzemy rękawice, umieszczamy go w kartoniku, koniecznie ze szmatką albo ręcznikiem nasączonym wodą i wtedy, jak on już jest umieszczony w tym kartoniku, to zadzwonić do służb - instruuje Karolina Ignaszak z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.

W Szczecinie w sprawie nietoperzy pomocy można szukać pod telefonem Straży Miejskiej 986.

Każdej nocy karlik potrafi zjeść do dwóch tysięcy owadów, m.in. komarów. Jest gatunkiem chronionym.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
Relacja Weroniki Łyczywek z audycji "Tematy i Muzyka" [Radio Szczecin]
- Siadam, podgrzewam specjalne mleko dla nietoperków małych, sprowadzone z Australii i zaczynam poić. Jeden maluszek wymaga około 10-15 minut - tłumaczy Górecka.
- Jest to zwierzę mimo wszystko chronione i jeśli coś z nim jest nie tak, wymaga naszej pomocy, więc albo bierzemy rękawice, umieszczamy go w kartoniku, koniecznie ze szmatką albo ręcznikiem nasączonym wodą i wtedy, jak on już jest umieszczony w tym kartoniku, to zadzwonić do służb - instruuje Karolina Ignaszak z Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd.

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