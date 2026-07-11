Ekonomia deptaka, czyli nadmorskie ceny

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

W sezonie wakacyjnym ceny w lokalach gastronomicznych nad Bałtykiem są najwyższe w miejscach o największym natężeniu ruchu turystycznego, co wynika z tzw. ekonomii deptaka – oceniła ekonomistka Justyna Osuch-Mallett. Średnia cena za 100 gr dorsza to ok. 20 zł, za gofra z dodatkami płaci się od 20 do 30 zł.