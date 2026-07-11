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Festiwal Dwóch Jezior w Wałczu [PROGRAM, ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
źródło: Facebook / festiwaldwochjezior
źródło: Facebook / festiwaldwochjezior
źródło: Facebook / festiwaldwochjezior
źródło: Facebook / festiwaldwochjezior
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Fot. Tomasz Domański (Radio Szczecin)
Gwiazdy muzyki, sport i rozrywka - w Wałczu trwa 10. edycja Festiwalu Dwóch Jezior.
Inicjatywa skupia się na rozwoju zdrowia psychicznego, profilaktyce, relacjach i budowaniu odporności na stres. Na gości czeka prawie 100 atrakcji; wśród nich koncerty.

- W piątek poza szantami, Elektrycznymi Gitarami, Janem Majewskim piękne koncerty i wydarzenia DJ-skie, a w sobotę przed nami koncerty gwiazd: Bemy, Michał Szpak, a na koniec Beata i zespół Bajm - mówi burmistrz miasta Maciej Żebrowski.

Tuż przy plaży jeziora Raduń, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji można się też poruszać - opowiadał w rozmowie z reporterem Radia Szczecin trener personalny Karol Gala.

- Trening 28-minutowy, dużo funkcjonalnego ruchu, dużo zdrowia, kondycja, siła, właściwie kompleks... - powiedział Karol Gala.
- Same kobiety... - zauważył reporter Radia Szczecin.
- Dominacja. Tak jakoś się składa, że na wydarzenie najwięcej zawsze przychodzi pań, bo panowie się troszeczkę wstydzą...

A więcej o tym, co dzieje się w Wałczu usłyszycie w audycji "Aktywna sobota" - która właśnie trwa na antenie Radia Szczecin.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- W piątek poza szantami, Elektrycznymi Gitarami, Janem Majewskim piękne koncerty i wydarzenia DJ-skie, a w sobotę przed nami koncerty gwiazd: Bemy, Michał Szpak, a na koniec Beata i zespół Bajm - mówi burmistrz miasta Maciej Żebrowski.
- Trening 28-minutowy, dużo funkcjonalnego ruchu, dużo zdrowia, kondycja, siła, właściwie kompleks... - powiedział Karol Gala. - Same kobiety... - zauważył reporter Radia Szczecin. - Dominacja. Tak jakoś się składa, że na wydarzenie najwięcej zawsze przychodzi pań, bo panowie się troszeczkę wstydzą...

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