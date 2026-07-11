Festiwal Dwóch Jezior w Wałczu [PROGRAM, ZDJĘCIA]

Gwiazdy muzyki, sport i rozrywka - w Wałczu trwa 10. edycja Festiwalu Dwóch Jezior.

- Trening 28-minutowy, dużo funkcjonalnego ruchu, dużo zdrowia, kondycja, siła, właściwie kompleks... - powiedział Karol Gala.

- Same kobiety... - zauważył reporter Radia Szczecin.

- Dominacja. Tak jakoś się składa, że na wydarzenie najwięcej zawsze przychodzi pań, bo panowie się troszeczkę wstydzą...

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Inicjatywa skupia się na rozwoju zdrowia psychicznego, profilaktyce, relacjach i budowaniu odporności na stres. Na gości czeka prawie 100 atrakcji; wśród nich koncerty.- W piątek poza szantami, Elektrycznymi Gitarami, Janem Majewskim piękne koncerty i wydarzenia DJ-skie, a w sobotę przed nami koncerty gwiazd: Bemy, Michał Szpak, a na koniec Beata i zespół Bajm - mówi burmistrz miasta Maciej Żebrowski.Tuż przy plaży jeziora Raduń, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji można się też poruszać - opowiadał w rozmowie z reporterem Radia Szczecin trener personalny Karol Gala.A więcej o tym, co dzieje się w Wałczu usłyszycie w audycji "Aktywna sobota" - która właśnie trwa na antenie Radia Szczecin.