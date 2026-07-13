Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie statki

Ukraińskie drony trafiły piętnaście rosyjskich jednostek na Morzu Azowskim. Wśród nich jest siedem tankowców

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Tym samym liczba rosyjskich jednostek zaatakowanych przez ukraińskie drony w ciągu tygodnia przekroczyła sto.Siły ukraińskie przeprowadziły również atak na bazę paliwową w rosyjskim Kraju Stawropolskim i na terminal przeładunku ropy naftowej w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji.