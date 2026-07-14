Trzy i pół miliona złotych na most w powiecie kamieńskim

Są pieniądze na na przebudowę mostu łączącego Strzeżewo i Sulikowo. To wsparcie z Ministerstwa Infrastruktury.
Powiat Kamieński otrzymał ponad 3,5 miliona złotych - resztę zabezpieczy samorząd powiatowy.
Jak podaje portal kamienskie.info, przebudowa obejmie przeprawę znajdującą się nad Kanałem Strzeżewo–Radawka, w ciągu drogi powiatowej nr 102, na odcinku pomiędzy Strzeżewem a Sulikowem. Droga ta stanowi część trasy prowadzącej do Pobierowa.
Jak podaje portal kamienskie.info, przebudowa obejmie przeprawę znajdującą się nad Kanałem Strzeżewo–Radawka, w ciągu drogi powiatowej nr 102, na odcinku pomiędzy Strzeżewem a Sulikowem. Droga ta stanowi część trasy prowadzącej do Pobierowa.
Edycja tekstu: Natalia Chodań