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Nowoczesne wyposażenie w świnoujskim żłobku

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. UM w Świnoujściu
Fot. UM w Świnoujściu
W świnoujskim żłobku Miejskim „Kubuś Puchatek” powstaną nowoczesne sale sensoryczne. Wyposażenie pomoże najmłodszym rozwijać równowagę, koncentrację, koordynację ruchową oraz poznawać świat poprzez dotyk, ruch i zabawę.
W specjalnie przygotowanych przestrzeniach znajdą się m.in. tory sensoryczne, huśtawki, tunele do zabawy, kąciki wyciszenia czy bezpieczne lustra.

Na realizację zadania Miasto Świnoujście otrzyma ponad 70 tysięcy złotych rządowego dofinansowania. Całkowita wartość inwestycji to ponad 80 tysięcy złotych.

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