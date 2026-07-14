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"Szatnia na medal" w Dziwnowie

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. MOSiK Dziwnów
Fot. MOSiK Dziwnów
We wrześniu mają ruszyć prace modernizacyjne Hali Sportowo-Widowiskowej w Dziwnowie.
Inwestycja obejmie gruntowny remont dwóch szatni sportowych wraz z węzłami sanitarnymi oraz modernizację dwóch pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do przechowywania sprzętu sportowego.

Gmina pozyskała na ten cel ponad 200 tysięcy złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 500 tysięcy złotych. Prace będą realizowane od września do grudnia 2026 roku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

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