"Szatnia na medal" w Dziwnowie

We wrześniu mają ruszyć prace modernizacyjne Hali Sportowo-Widowiskowej w Dziwnowie.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Inwestycja obejmie gruntowny remont dwóch szatni sportowych wraz z węzłami sanitarnymi oraz modernizację dwóch pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do przechowywania sprzętu sportowego.Gmina pozyskała na ten cel ponad 200 tysięcy złotych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 500 tysięcy złotych. Prace będą realizowane od września do grudnia 2026 roku.