Jeden budynek, trzy funkcje. Inwestycja w Świnoujściu

Regionalne Centrum Kryzysowe, Centrum Usług Wspólnych oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe będą funkcjonowały w jednym budynku przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Miasto odebrało już dokumentację projektową i ogłosiło przetarg na wykonanie robót budowlanych. Zmiany obejmą obecny budynek Szkolnego Schroniska, który po przebudowie zostanie podzielony na trzy części o różnych funkcjach.W budynku pojawi się winda, powstaną również nowe schody zewnętrzne oraz pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano także kompleksową termomodernizację obiektu, wymianę okien i drzwi, modernizację oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodociągowej. Na budynku zamontowana zostanie również instalacja fotowoltaiczna.Całkowita wartość projektu to prawie 50 milionów złotych, z czego większość to dofinansowanie unijne.