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Do końca lipca otworzą skrzyżowania nad morzem - Świnoujście

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Wyłączone z ruchu skrzyżowania w świnoujskiej dzielnicy nadmorskiej mają zostać otwarte jeszcze w lipcu. Na ten moment czekają mieszkańcy i turyści.
Zamknięte na początku lata skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i Moniuszki płata figle, jak nieznośny chochlik. Kierowcy zapominają o jego wyłączeniu, odbijając się od znaków, a piesi i rowerzyści przeciskają wąskim przejściem rozkopanej drogi.

- Zawsze nawigacja pokaże zamknięcie przejazdu i trzeba wtedy awaryjnie się przeorganizowywać w podróży. Przez budowę musiałyśmy przejść. - Trzeba sobie radzić z trudnościami. Wiadomo, że wszystko trzeba kiedyś zrobić - mówią mieszkańcy Świnoujścia.

Zrozumienie rzecz święta, ale ulgą będzie informacja, że droga jeszcze w lipcu zostanie otwarta, potwierdza Adrian Trydeński z Urzędu Miasta w Świnoujściu.

- Aktualnie stan ulicy jest ukończony w 85%. 20 lipca planujemy otworzenie skrzyżowań z ulicą Moniuszki oraz Piłsudskiego - dodaje Trydeński.

Przebudowa ze względu na zimowe mrozy ma 2 miesiące opóźnienia. Całą ulica do użytku ma być oddana w październiku.

Edycja tekstu: Natalia Chodań
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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