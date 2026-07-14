Do końca lipca otworzą skrzyżowania nad morzem - Świnoujście

Wyłączone z ruchu skrzyżowania w świnoujskiej dzielnicy nadmorskiej mają zostać otwarte jeszcze w lipcu. Na ten moment czekają mieszkańcy i turyści.

Edycja tekstu: Natalia Chodań

Zamknięte na początku lata skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i Moniuszki płata figle, jak nieznośny chochlik. Kierowcy zapominają o jego wyłączeniu, odbijając się od znaków, a piesi i rowerzyści przeciskają wąskim przejściem rozkopanej drogi.- Zawsze nawigacja pokaże zamknięcie przejazdu i trzeba wtedy awaryjnie się przeorganizowywać w podróży. Przez budowę musiałyśmy przejść. - Trzeba sobie radzić z trudnościami. Wiadomo, że wszystko trzeba kiedyś zrobić - mówią mieszkańcy Świnoujścia.Zrozumienie rzecz święta, ale ulgą będzie informacja, że droga jeszcze w lipcu zostanie otwarta, potwierdza Adrian Trydeński z Urzędu Miasta w Świnoujściu.- Aktualnie stan ulicy jest ukończony w 85%. 20 lipca planujemy otworzenie skrzyżowań z ulicą Moniuszki oraz Piłsudskiego - dodaje Trydeński.Przebudowa ze względu na zimowe mrozy ma 2 miesiące opóźnienia. Całą ulica do użytku ma być oddana w październiku.