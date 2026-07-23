Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Zakończyły się prace nad nową iluminacją Zamku Książąt Pomorskich

Region Małgorzata Frymus

Fot. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Fot. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]
Zamek Książąt Pomorskich w piątek rozbłyśnie. Zakończyły się prace nad nową iluminacją, która podkreśli piękno Zamku, elewacji od strony Tarasu Południowego, Tarasu Wschodniego i Tarasu Północnego z Wieżą Dzwonów.
To ostatnie zadanie z kilkuletniego projektu inwestycyjnego, realizowanego dzięki dofinansowaniu z pieniędzy europejskich i budżetu województwa zachodniopomorskiego. Remont Skrzydła Północnego oraz zagospodarowanie Tarasu Północnego i skarpy północnej zakończono w ubiegłym roku.

Iluminacja to taka trochę wisienka na torcie - mówi Robert Woźniak, wykonawca ze szczecińskiej firmy Elektro-BU.

- Teraz zamontowaliśmy prawie 300 opraw. Te u góry są słabo widoczne, natomiast te na dole każdy będzie sobie mógł zobaczyć, ale one są w kolorze szarym, są na słupach i są oddalone o kilkanaście metrów od elewacji - wyjaśnił Woźniak.

Zapowiada się świetne widowisko - dodaje marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

- Ja widziałem tylko na zdjęciach, ale wygląda to rzeczywiście przepięknie. W mojej ocenie to, co mi najbardziej rzuciło się w oczy, to przepięknie podświetlona ta renesansowa ornamentura na dachu tego zamku, ale też i te możliwości zaprezentowania zamku również w różnych barwach - poinformował Geblewicz.

Czyli podczas specjalnych dni i uroczystości Zamek będzie w barwach państwowych lub wojewódzkich. Premiera iluminacji zamkowej w piątek o godz. 22.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Iluminacja to taka trochę wisienka na torcie - mówi Robert Woźniak, wykonawca ze szczecińskiej firmy Elektro-BU.
Zapowiada się świetne widowisko - dodaje marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes Posłuchaj

Posłuchaj najnowszych Wiadomości Radia Szczecin

serwis z godziny 22:00 serwis z godziny 21:00

pokaż więcej

Archiwum informacji

lipiec 2026
poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05poniedziałek06wtorek07środa08czwartek09piątek10sobota11niedziela12poniedziałek13wtorek14środa15czwartek16piątek17sobota18niedziela19poniedziałek20wtorek21środa22czwartek23piątek24sobota25niedziela26poniedziałek27wtorek28środa29czwartek30piątek31sobota01niedziela02

Najczęściej czytane

  1. W Chojnie poszkodowane zostały dwie kobiety
    (od 20 lipca oglądane 3904 razy)
  2. Kolizja na drodze S10 w okolicach Wałcza
    (od dzisiaj oglądane 3753 razy)
  3. Świnoujście. Utrudnienia w strefie nadmorskiej. "Nie jeździmy na pamięć!"
    (od wczoraj oglądane 3661 razy)
  4. Tragiczny wypadek na DK10
    (od 20 lipca oglądane 3500 razy)
  5. Miał zabić matkę i próbować pozbawić życia babcię. 21-latek usłyszał zarzuty
    (od przedwczoraj oglądane 2988 razy)
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szkolny okręt Marynarki Wojennej zacumował przy Wałach Chrobrego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Problematyczny parking przy dworcu w Goleniowie. Mieszkańcy nawet nie wiedzą, że istnieje [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Jakubowy. Ostatnie odliczanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
W Książnicy Pomorskiej cenne zbiory zyskują nowe życie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińskie Pomorzany mają swój „trójkąt bermudzki” [WIDEO, ZDJĘCIA]
Ceny paliw jeszcze wzrosną. Specjaliści ostrzegają [WIDEO]

Najnowsze podcasty