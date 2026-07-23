Zakończyły się prace nad nową iluminacją Zamku Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich w piątek rozbłyśnie. Zakończyły się prace nad nową iluminacją, która podkreśli piękno Zamku, elewacji od strony Tarasu Południowego, Tarasu Wschodniego i Tarasu Północnego z Wieżą Dzwonów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

To ostatnie zadanie z kilkuletniego projektu inwestycyjnego, realizowanego dzięki dofinansowaniu z pieniędzy europejskich i budżetu województwa zachodniopomorskiego. Remont Skrzydła Północnego oraz zagospodarowanie Tarasu Północnego i skarpy północnej zakończono w ubiegłym roku.Iluminacja to taka trochę wisienka na torcie - mówi Robert Woźniak, wykonawca ze szczecińskiej firmy Elektro-BU.- Teraz zamontowaliśmy prawie 300 opraw. Te u góry są słabo widoczne, natomiast te na dole każdy będzie sobie mógł zobaczyć, ale one są w kolorze szarym, są na słupach i są oddalone o kilkanaście metrów od elewacji - wyjaśnił Woźniak.Zapowiada się świetne widowisko - dodaje marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.- Ja widziałem tylko na zdjęciach, ale wygląda to rzeczywiście przepięknie. W mojej ocenie to, co mi najbardziej rzuciło się w oczy, to przepięknie podświetlona ta renesansowa ornamentura na dachu tego zamku, ale też i te możliwości zaprezentowania zamku również w różnych barwach - poinformował Geblewicz.Czyli podczas specjalnych dni i uroczystości Zamek będzie w barwach państwowych lub wojewódzkich. Premiera iluminacji zamkowej w piątek o godz. 22.