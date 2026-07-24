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W Kołobrzegu powstanie nowa biblioteka

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Nowa biblioteka powstanie w kołobrzeskiej dzielnicy zachodniej. Jej budowa ma potrwać dokładnie rok.
Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej została zaprojektowana na działce przy ulicy Wylotowej. Monika Dziedzic, dyrektor biblioteki mówi, że nowy oddział nie będzie tylko miejscem wypożyczania książek, ale osiedlowym centrum kultury.

- W tej bibliotece drzwi dla wszystkich będą otwarte i każdy tutaj będzie mógł zrealizować swoje pasje. I to miejsce będzie otwarte na pewno od rana do wieczora, bo takie są oczekiwania mieszkańców - powiedziała Dziedzic.

Danuta Wilk, lokalna społeczniczka cieszy się, że w budynku znajdą się także pomieszczenia z myślą o wydarzeniach przygotowywanych przez radę dzielnicy.

- Skończył się czas świetlicy w piwnicy, ciągle nam zalewanej - dodała Wilk.

Wykonawca, z którym miasto podpisało umowę ma dokładnie 365 dni na realizację zadania. Koszt wszystkich prac to ponad 9 mln zł.

Edycja tekstu: Michał Tesarski
Relacja Przemysława Polanina

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