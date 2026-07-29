Przygotowania na falę upałów w PKP Intercity idą pełną parą

PKP Intercity przygotowuje się na falę upałów. Przewoźnik zwiększył zapasy wody, przygotował dodatkowe lokomotywy i rezerwy pracowników, aby ograniczyć skutki ewentualnych awarii i opóźnień pociągów.

Edycja tekstu: Michał Tesarski

Jak mówi rzecznik spółki Mateusz Gdowski, woda będzie dostępna zarówno na większych dworcach, jak i w pociągach dalekobieżnych.- Na dzień dzisiejszy jest to około kilkuset tysięcy butelek wody. Warto dodać, że woda jest wydawana podróżnym w przypadku opóźnień powyżej 60 minut, czy innych sytuacjach awaryjnych, na przykład usterki klimatyzacji - poinformował Gdowski.Przewoźnik przygotował również lokomotywy rezerwowe na najważniejszych węzłach kolejowych, zwiększył liczbę mobilnych informatorów na dworcach oraz rezerwy drużyn trakcyjnych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będą one skierowane do obsługi pociągów kursujących po Zachodniopomorskiem.Jak dodaje Gdowski, jest też dodatkowe ułatwienie dla pasażerów, którzy będą chcieli zrezygnować z podróży.- Pasażerowie mogą bezpłatnie zwrócić bilety zakupione do 29 lipca, na przejazdy zaplanowane od 30 lipca do 9 sierpnia 2026 roku. I zwrot ten jest możliwy bez potrącania odstępnego - dodał rzecznik.PKP Intercity apeluje również do podróżnych, aby przed wyjazdem zabrali ze sobą zapas wody i regularnie nawadniali organizm. Szczególnie dotyczy to dzieci, seniorów oraz osób z problemami zdrowotnymi.