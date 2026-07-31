Najważniejsze wydarzenia z Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Wiadomości zza zachodniej granicy. To najważniejsze informacje z sąsiedniej Meklemburgii-Pomorza Przedniego z mijającego tygodnia. Przygotowane przez stację NDR dla Radia Szczecin.

Po pożarze lasu w Parku Narodowym Müritz służby ratownicze zbierają sprzęt. W miniony weekend 450 wolontariuszy zwinęło tysiące węży strażackich i zdemontowało setki zraszaczy. Zdemontowano również pompy wodne i agregaty prądotwórcze. Większość sprzętu została przewieziona do centrum technicznego straży pożarnej powiatu w Neuendorfie koło Neubrandenburga – poinformował rzecznik powiatu. Jak wyjaśnił starosta Thomas Müller, w związku z tymi pracami powiat musiał zatrudnić dodatkowych pracowników, ponieważ regularny personel nie był w stanie samodzielnie podołać zadaniu. Pożar w Parku Narodowym Müritz trwał przez tydzień. Ogień strawił około 400 hektarów.



Po śmiertelnym zamachu podczas Christopfer Street Day w Berlinie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim odbyło się kilka czuwań. W niedzielę w Rostocku, a w poniedziałek w Waren, Neubrandenburgu, Schwerinie i Greifswaldzie. Łącznie zgromadziło się prawie 900 osób. Nie damy się zastraszyć takimi zamachami – powiedział organizator Thomas Jager.



W Friedlandzie spłonął budynek, w którym mieściły się mieszkania dla seniorów. Większość z 15 mieszkańców znalazła schronienie w placówkach w Neustrelitz. Pożar spowodował szkody materialne w wysokości 350 tys. euro. Według operatora, budynek ma zostać jak najszybciej odnowiony. Jak podaje policja, przyczyną pożaru było nieumyślne podpalenie.



Wibriony to bakterie, które naturalnie występują np. w Morzu Bałtyckim. Gdy temperatura wody przekroczy 18 stopni, rozmnażają się one i mogą stanowić zagrożenie dla osób z chorobami współistniejącymi. Instytut Badań Morza Bałtyckiego im. Leibniza w Warnemünde prowadzi badania nad systemem wczesnego ostrzegania dla kąpiących się, wykorzystując do tego drona wyposażonego w specjalną kamerę. Dron ten poszukuje sinic, ponieważ gdy obumierają, stanowią one pożywienie dla wibrionów. W ten sposób naukowcy chcą przewidzieć, gdzie pojawią się bakterie.



Od nowego roku szkolnego w szkołach ogólnokształcących w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zaczną obowiązywać nowe kryteria dotyczące promocji do kolejnej klasy. Uczniowie, którzy otrzymają "piątkę" z matematyki, języka niemieckiego lub języka obcego, czyli ocenę „niedostateczną" – nie zostaną już przeniesieni do kolejnej klasy. Zasada ta obowiązuje od siódmej klasy. Dotychczas uczniowie mogli zrównoważyć słabą ocenę lepszą, aby mimo wszystko uzyskać promocję. Teraz to się skończyło.



18-letni mężczyzna utonął w stawie Mühlenteich w Friedlandzie. Według straży pożarnej i relacji świadków, młody mężczyzna biegł za piłką – a chwilę później zniknął w wodzie. Około 80 ratowników przez ponad trzy godziny poszukiwało zaginionego. W akcji pomagał również helikopter. Nurkowie z jednostek specjalnych w końcu odnaleźli zaginionego i wyciągnęli go martwego z wody. Ciało zostanie teraz poddane sekcji zwłok w celu ustalenia dokładnej przyczyny śmierci.