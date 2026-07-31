Kilkanaście ofert na budowę mostu Kłodnego w Szczecinie

Młost Kłodny. Mat. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Jest kolejny krok w kierunku budowy mostu Kłodnego w Szczecinie. W przetargu na realizację inwestycji wpłynęło 11 ofert, a wszystkie mieszczą się w budżecie miasta.

Najtańsza opiewa na około 318 milionów złotych, najdroższa przekracza 430 milionów.



Jak mówi rzecznik Szczecińskich Inwestycji Miejskich Piotr Zieliński, miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie z KPO w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.



- Most Kłodny jako przeprawa będzie służyć nie tylko mieszkańcom, ale będzie również alternatywą w zakresie wyjazdu z portu, również dla służb wojskowych w kontekście obronności, transferu wojsk NATO - powiedział Zieliński.



Most Kłodny połączy okolice Trasy Zamkowej z Łasztownią. Ma powstać w ciągu trzech lat od podpisania umowy.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski