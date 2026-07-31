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Miliony na inwestycję w Mierzynie

Region Antoni Stefański

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
W Mierzynie przy ulicy Zgodnej powstanie zbiornik retencyjny.
Inwestycja pochłonie 17 milionów złotych, ale znacząco ograniczy ryzyko podtopień podczas intensywnych opadów deszczu.

8,5 miliona popłynie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. W ramach zadania powstanie także droga dojazdowa.

Prace potrwają 15 miesięcy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

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