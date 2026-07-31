Miliony na inwestycję w Mierzynie

W Mierzynie przy ulicy Zgodnej powstanie zbiornik retencyjny.
Inwestycja pochłonie 17 milionów złotych, ale znacząco ograniczy ryzyko podtopień podczas intensywnych opadów deszczu.
8,5 miliona popłynie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. W ramach zadania powstanie także droga dojazdowa.
Prace potrwają 15 miesięcy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
8,5 miliona popłynie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. W ramach zadania powstanie także droga dojazdowa.
Prace potrwają 15 miesięcy.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski