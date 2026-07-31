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Siatkówka plażowa w Świnoujściu. Impreza wraca po 18 latach

Region Joanna Maraszek

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Na plaży w Świnoujściu oficjalnie wystartowały prestiżowe zawody eliminacyjne do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.
Specjalne boisko powstało zaraz za wejściem nr 12.

Świnoujska plaża zamieniła się w tętniącą życiem arenę sportową. Ruszyły pierwsze mecze kwalifikacyjne, które od samego rana przyciągają rzesze fanów.

- Miło, bardzo miło. Lubimy piłkę siatkową. - Ja oglądam często naszą reprezentację. Pierwsze wrażenia super.
- Na plaży chyba lepiej się ogląda niż przed telewizorem? - dopytywała nasza reporterka.
- Zdecydowanie tak. Czekamy na finały w niedzielę.

Dyrektor OSiR „Wyspiarz”, były reprezentant Polski, Michał Ruciak przypomina, że na to wydarzenie Świnoujścianie czekali od lat.

- 18 lat temu po raz ostatni turniej tej rangi był tutaj w naszym mieście, więc bardzo się cieszę, że udało się tą imprezę tutaj przywrócić. Zostało zgłoszonych: 42 pary męskie, 33 żeńskie. Pojawią się mistrzowie Polski, wieloletnimi medaliści mistrzostw Polski, zarówno na plaży, jak i na hali - mówi Ruciak.

Piątkowe kwalifikacje potrwają do wieczora, w sobotę rusza turniej główny, wielka kulminacja i mecze o medale w najbliższą niedzielę, 2. sierpnia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

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