Siatkówka plażowa w Świnoujściu. Impreza wraca po 18 latach

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na plaży w Świnoujściu oficjalnie wystartowały prestiżowe zawody eliminacyjne do Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.

Specjalne boisko powstało zaraz za wejściem nr 12.



Świnoujska plaża zamieniła się w tętniącą życiem arenę sportową. Ruszyły pierwsze mecze kwalifikacyjne, które od samego rana przyciągają rzesze fanów.



- Miło, bardzo miło. Lubimy piłkę siatkową. - Ja oglądam często naszą reprezentację. Pierwsze wrażenia super.

- Na plaży chyba lepiej się ogląda niż przed telewizorem? - dopytywała nasza reporterka.

- Zdecydowanie tak. Czekamy na finały w niedzielę.



Dyrektor OSiR „Wyspiarz”, były reprezentant Polski, Michał Ruciak przypomina, że na to wydarzenie Świnoujścianie czekali od lat.



- 18 lat temu po raz ostatni turniej tej rangi był tutaj w naszym mieście, więc bardzo się cieszę, że udało się tą imprezę tutaj przywrócić. Zostało zgłoszonych: 42 pary męskie, 33 żeńskie. Pojawią się mistrzowie Polski, wieloletnimi medaliści mistrzostw Polski, zarówno na plaży, jak i na hali - mówi Ruciak.



Piątkowe kwalifikacje potrwają do wieczora, w sobotę rusza turniej główny, wielka kulminacja i mecze o medale w najbliższą niedzielę, 2. sierpnia.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski