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Ratownicy apelują do kierowców. Warto się wyposażyć

Region Natalia Chodań

Fot. pixabay.com / adexo_medical (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / adexo_medical (CC0 domena publiczna)
W Polsce apteczka nie jest obowiązkowa dla kierowców prywatnych samochodów osobowych, kierowca nie dostanie mandatu za jej brak. Medycy apelują, by mimo tego, wyposażyć się w apteczki.
Mimo, iż w polskim prawie nie ma obowiązku posiadania pakietu pierwszej pomocy, warto się w niego wyposażyć.

Ratownik medyczny i instruktor pierwszej pomocy w szkole nauki jazdy Filip Milczarek mówi, że w pierwszych minutach to właśnie świadkowie zdarzenia mają największy wpływ na przeżycie poszkodowanego.

- Dobrze wyposażona apteczka pozwala szybko zatamować krwotok, zabezpieczyć ranę, czy ochronić nas podczas udzielania pomocy. Koszt takiego wyposażenia jest niewielki w porównaniu z tym, jaką wartość może mieć w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia - mówi Milczarek.

Najczęściej spotykamy zestawy zgodne z normą niemiecką i zawierające podstawowe opatrunki, bandaże, chustę trójkątną i koc termiczny. Ratownik medyczny zwraca uwagę, że współczesne zalecenia dotyczące pierwszej pomocy kładą szczególny nacisk na tamowanie masywnych krwotoków, które mogą doprowadzić do śmierci w ciągu kilku minut.

- Dlatego warto uzupełnić apteczkę o certyfikowaną opaskę uciskową. To element, którego nie znajdziemy w standardowych zestawach, a który może uratować życie przy amputacjach lub bardzo silnych krwotokach z kończyn - dodaje Milczarek.

Ratownik podkreśla, że sam sprzęt nie wystarczy – równie ważne jest wcześniejsze przeszkolenie z jego prawidłowego użycia.

Obowiązkowe wyposażenie auta w Polsce, to tylko trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Projekt zmian w tym zakresie pozostaje na etapie prac legislacyjnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Natalia Chodań
Instruktor pierwszej pomocy w szkole nauki jazdy Filip Milczarek mówi, że w pierwszych minutach to właśnie świadkowie zdarzenia mają największy wpływ na przeżycie poszkodowanego.
Ratownik medyczny zwraca uwagę, że współczesne zalecenia dotyczące pierwszej pomocy kładą szczególny nacisk na tamowanie masywnych krwotoków, które mogą doprowadzić do śmierci w ciągu kilku minut.

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