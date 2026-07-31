Ratownicy apelują do kierowców. Warto się wyposażyć

W Polsce apteczka nie jest obowiązkowa dla kierowców prywatnych samochodów osobowych, kierowca nie dostanie mandatu za jej brak. Medycy apelują, by mimo tego, wyposażyć się w apteczki.

Ratownik medyczny i instruktor pierwszej pomocy w szkole nauki jazdy Filip Milczarek mówi, że w pierwszych minutach to właśnie świadkowie zdarzenia mają największy wpływ na przeżycie poszkodowanego.





Obowiązkowe wyposażenie auta w Polsce, to tylko trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Projekt zmian w tym zakresie pozostaje na etapie prac legislacyjnych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski, Natalia Chodań

Mimo, iż w polskim prawie nie ma obowiązku posiadania pakietu pierwszej pomocy, warto się w niego wyposażyć.- Dobrze wyposażona apteczka pozwala szybko zatamować krwotok, zabezpieczyć ranę, czy ochronić nas podczas udzielania pomocy. Koszt takiego wyposażenia jest niewielki w porównaniu z tym, jaką wartość może mieć w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia - mówi Milczarek.Najczęściej spotykamy zestawy zgodne z normą niemiecką i zawierające podstawowe opatrunki, bandaże, chustę trójkątną i koc termiczny. Ratownik medyczny zwraca uwagę, że współczesne zalecenia dotyczące pierwszej pomocy kładą szczególny nacisk na tamowanie masywnych krwotoków, które mogą doprowadzić do śmierci w ciągu kilku minut.- Dlatego warto uzupełnić apteczkę o certyfikowaną opaskę uciskową. To element, którego nie znajdziemy w standardowych zestawach, a który może uratować życie przy amputacjach lub bardzo silnych krwotokach z kończyn - dodaje Milczarek.Ratownik podkreśla, że sam sprzęt nie wystarczy – równie ważne jest wcześniejsze przeszkolenie z jego prawidłowego użycia.