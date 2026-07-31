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Jechał prawie 170 km/h i stracił prawo jazdy

Region Antoni Stefański

fot. szczecinek.policja.gov.pl
fot. szczecinek.policja.gov.pl
167 kilometrów na godzinę tam, gdzie wolno było jechać najwyżej 90.
Tak przez powiat szczecinecki pędził 31-letni kierowca Audi, zatrzymany przez policjantów drogówki.

To oznaczało przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę na drodze jednojezdniowej poza terenem zabudowanym.

Zgodnie z nowymi przepisami, mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące, dostał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

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