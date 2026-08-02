Tramwajem wodnym do Świnoujścia wydłużoną trasą

Ze Szczecina do Świnoujścia na pokładzie statku. Od soboty tramwaj wodny płynie wydłużoną trasą, ze stolicy Pomorza Zachodniego można dopłynąć bezpośrednio nad Bałtyk z przystankami w Stepnicy i Trzebieży.
- To jest projekt pilotażowy, więc my cały czas szukamy rozwiązania optymalnego. Dzięki temu, że sprawdzaliśmy już w ciągu jednego miesiąca jeden schemat, w sierpniu będziemy sprawdzali drugi schemat. Tu już będziemy mieli przetestowane trzy rozwiązania, żeby docelowo w przyszłym roku wybierać - tłumaczy starosta policki Shivan Fate.
Tramwaj wypłynął ze Szczecina kilkanaście minut po siódmej i ma zawinąć do Świnoujścia o 12:00. Powrotny rejs wypływa o 17:00.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski