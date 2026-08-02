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Tramwajem wodnym do Świnoujścia wydłużoną trasą

Region Julia Nowicka

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Ze Szczecina do Świnoujścia na pokładzie statku. Od soboty tramwaj wodny płynie wydłużoną trasą, ze stolicy Pomorza Zachodniego można dopłynąć bezpośrednio nad Bałtyk z przystankami w Stepnicy i Trzebieży.
Nowy rozkład jazdy tramwaju wodnego

Nowy rozkład jazdy tramwaju wodnego

Taka zmiana to wpływ opinii pasażerów. - Też jest coś nowego dla nas. Myślimy, że pogoda nam dopisze. - Dowiedzieliśmy się, że jest taka atrakcja w Szczecinie. My przyjechaliśmy z Gdyni, a w ogóle jesteśmy z Marek pod Warszawą. Przyjechaliśmy tutaj z daleka, żeby podziwiać piękny Szczecin i płynąć statkiem. - Zawsze jakieś przeżycie dla dzieci. W jedną stronę jedziemy tramwajem wodnym, a wracamy pociągiem. - Dla dzieci pierwszy raz, dla rodziców też pierwszy - mówią pasażerowie.

- To jest projekt pilotażowy, więc my cały czas szukamy rozwiązania optymalnego. Dzięki temu, że sprawdzaliśmy już w ciągu jednego miesiąca jeden schemat, w sierpniu będziemy sprawdzali drugi schemat. Tu już będziemy mieli przetestowane trzy rozwiązania, żeby docelowo w przyszłym roku wybierać - tłumaczy starosta policki Shivan Fate.

Tramwaj wypłynął ze Szczecina kilkanaście minut po siódmej i ma zawinąć do Świnoujścia o 12:00. Powrotny rejs wypływa o 17:00.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Od soboty tramwaj wodny płynie wydłużoną trasą, ze stolicy Pomorza Zachodniego można dopłynąć bezpośrednio nad Bałtyk z przystankami w Stepnicy i Trzebieży.

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