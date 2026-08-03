22-latek kierował motorowerem bez uprawnień. Pojazd nie był dopuszczony do ruchu

22-letni kierowca motoroweru wpadł w ręce policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie. Powód? Jechał bez tablicy rejestracyjnej.

Okazało się, że nie tylko tego mu brakowało. Mężczyzna nie posiadał także wymaganych uprawnień do kierowania, a sam motorower nie był dopuszczony do ruchu.



Pojazd nie był zarejestrowany, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC i aktualnych badań technicznych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna