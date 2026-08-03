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Powstaną nowe placówki "Aktywny Senior" w regionie

Region Antoni Stefański

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]
Trzy nowe placówki „Aktywny Senior” powstaną w województwie zachodniopomorskim.
Dzięki rządowemu programowi „Aktywni Seniorzy - ASY” miejsca aktywnego spędzania czasu dla osób po 60. roku życia zostaną utworzone w Bierzwniku, Marianowie i Myśliborzu. Na ich uruchomienie przeznaczono ponad 560 tysięcy złotych.

Program wesprze nie tylko nowe placówki - mówi Piotr Pieleszek, rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego.

- Wsparcie z programu ASY obejmuje też blisko 700 miejsc dla seniorów w 15 dziennych domach i 21 klubach Aktywny Senior, które były utworzone w poprzednich latach. Środki trafią do 32 gmin oraz powiatu polickiego - mówi Pieleszek.

Łącznie do województwa zachodniopomorskiego trafi w tym roku blisko 2,6 miliona złotych na tworzenie nowych i funkcjonowanie już istniejących placówek „Aktywny Senior”.

Edycja tekstu: Michał Król
Program wesprze nie tylko nowe placówki - mówi Piotr Pieleszek, rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego.

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