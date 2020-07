Brudziński dziękuje Nitrasowi

Joachim Brudziński w studiu Radia Szczecin. Fot.Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Europoseł Joachim Brudziński w powyborczy poniedziałek, w jednej z komercyjnych stacji radiowych, podziękował sztabowcom Rafała Trzaskowskiego.

Zdaniem zachodniopomorskiego polityka to "Oni, jak sądzę, bardzo przyczynili się do wygranej, za co chciałbym im również podziękować, panu Nitrasowi, pani Pomasce, panu Tomczykowi, bo ich zachowanie w tej kampanii również, jestem o tym absolutnie przekonany, przyczyniło się do tego, że mimo wszystko Andrzej Duda wygrał i wcale nie pomogli Rafałowi Trzaskowskiemu".



Brudziński wytłumaczył w jaki sposób działania tych trzech wymienionych z nazwisk osób miały pomów w reelekcji prezydenta Andrzeja Dudy.



"Polacy odrzucają tak agresywne, nadpobudliwe, niezborne i również w tym wymiarze emocjonalnym zachowania, jakie zaprezentował pan Nitras czy pani Pomaska" - powiedział kończąc ten wątek.