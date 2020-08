Rusza kolejne poszukiwanie skarbu w Starym Czarnowie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po raz kolejny miłośnicy historii będą przez dwa dni poszukiwać resztek średniowiecznego skarbu, który w 2015 roku odkryto w Starym Czarnowie, niedaleko Szczecina. Skarb został rozorany i jego fragmenty są odnajdywane na polu.

Poszukiwania były prowadzone w ciągu czterech lat. Odnaleziono prawie 600 różnego rodzaju monet, ozdób, fragmentów monet - mówi archeolog Marcin Dziewanowski.



- Po każdej orce my chodzimy, zbieramy te elementy, dokumentujemy i z każdego takiego spotkania mamy od kilku do nawet sześćdziesięciu takich zabytków. Często są to przepiękne fragmenty biżuterii. Jest kilka całych monet. Na razie chcemy wyczerpać zasób, który znajduje się w warstwie ornej i w zasięgu pługa - tłumaczy Dziewanowski.



Szacuje się, że skarb - w tym głównie monety arabskie - pochodzi z XI - XII wieku. Dokładne datowane jest jednak bardzo trudne.



- Mamy tylko kilka takich zabytków, które tworzą przesłankę są to np. zausznice w kształcie tarczy migdałowatej. Są to naśladownictwa monet zachodnioeuropejskich oraz jest to fragment monety wikińskiej - dodaje Dziewanowski.



Ostatnie prace poszukiwawcze części skarbu były prowadzone w ubiegłym roku.