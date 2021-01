Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zderzenie dwóch samochodów osobowych na ulicy Hieronima Kupczyka w Szczecinie. Trzy osoby zostały poszkodowane.

Droga do Wołczkowa jest w tym momencie nieprzejezdna. Jedno auto wylądowało na poboczu, drugie zajmuje połowę jezdni. Na miejscu pracują służby.



Żeby dostać się do Wołczkowa lub na odwrót - przejechać do Szczecina należy wybrać objazd przez Bezrzecze.