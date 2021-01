Więcej strażaków w szpitalach

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Kolejni strażacy będą pracować w szpitalach w regionie. Mają wesprzeć personel w opiece nad pacjentami z Covid-19.

13 funkcjonariuszy, którzy mają uprawnienia zawodowe ratownika medycznego do pracy oddelegował wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Będą oni pracować w szpitalu tymczasowym na Pomorzanach, a także w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie i Poliklinice MSWiA w Koszalinie.



To kolejny strażacy, którzy będą zajmować się pacjentami. Na początku stycznia do personelu szpitala tymczasowego w Szczecinie dołączyło 6 strażaków.